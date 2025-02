Corinthians vence o São Bernardo no fim e é o primeiro classificado do Paulistão

No último domingo (9), o Corinthians conquistou uma importante vitória contra o São Bernardo, triunfando por 2 a 0 em um jogo que marcou a estreia do jogador Garro na temporada. O confronto, realizado na Neo Química Arena, foi parte da oitava rodada do Campeonato Paulista.

ATÉ O FIM! AQUI É CORINTHIAAAAAAAAAANSSS! 🦅



Vitória do Timão, com dois gols nos últimos minutos do jogo.



⚽ Corinthians 2️⃣ x 0️⃣ São Bernardo.



Durante a primeira etapa, Pedro Raul teve a oportunidade de abrir o placar, mas seu chute acertou a trave. Além disso, o Corinthians teve um gol de Romero anulado por impedimento, demonstrando um desempenho ativo no ataque.

Os gols da vitória corinthiana foram anotados nos acréscimos da partida, com Romero e Memphis garantindo os três pontos para a equipe. A vitória permitiu ao Corinthians assegurar sua classificação antecipada para as quartas de final do torneio, somando 22 pontos no Grupo A, seis à frente do Mirassol, que ocupa a segunda colocação. Com este resultado, o time alvinegro também se distanciou do Botafogo-SP, terceiro colocado com 12 pontos.

Do lado oposto, o São Bernardo permanece na liderança do Grupo D, contabilizando 16 pontos e mantendo uma das melhores campanhas da competição. A Ponte Preta e o Palmeiras seguem na disputa pela vice-liderança dentro da mesma chave, com 15 e 13 pontos, respectivamente.

Próximos jogos

O próximo desafio do Corinthians será um clássico contra o Santos, marcado para a próxima quarta-feira (12), às 21h35 (horário de Brasília). Já o São Bernardo se prepara para enfrentar o Noroeste, em Bauru, na mesma data, às 19h30.

Análise da partida

No primeiro tempo, o Corinthians apresentou um futebol agressivo, utilizando efetivamente o lado direito do campo com jogadas que envolveram Martínez e Matheuzinho. Apesar da pressão exercida pelo Timão, o São Bernardo respondeu com um contra-ataque promissor que quase resultou em gol.

Na segunda metade do jogo, embora o Corinthians mantivesse maior posse de bola e presença no ataque, suas tentativas foram bem neutralizadas pela defesa organizada do São Bernardo. O Bernô também não conseguiu traduzir suas ações em oportunidades claras.

Com o tempo esgotando-se e a possibilidade de empate iminente, Memphis emergiu como protagonista ao criar a jogada que resultou no gol de Romero e depois selar a vitória com seu próprio gol nos acréscimos.