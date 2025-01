Corinthians vence o Água Santa e mantém sequência invicta

O Corinthians obteve uma vitória significativa contra o Água Santa, encerrando a partida em 2 a 1, na noite de quarta-feira (22), na Neo Química Arena, durante a terceira rodada do Campeonato Paulista.

Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Alex Santana e João Pedro Tchoca, ambos registrando suas primeiras redes balançadas com a camisa do Corinthians. As duas jogadas que resultaram em gols ocorreram em cobranças de escanteio ainda no primeiro tempo.

A equipe do Água Santa reagiu com um belo gol de Netinho, que acertou um chute potente de fora da área. O goleiro Matheus Donelli não conseguiu evitar o lance devido a uma falha na defesa.

Com essa vitória, o Corinthians igualou sua melhor sequência de triunfos neste século, mantendo-se invicto há dez partidas. Essa marca contempla os jogos do final do Brasileirão 2024 até o início do Paulistão. A última vez que o clube alcançou tal feito foi em 2001.

Atualmente, o Corinthians lidera o Grupo A com 9 pontos e um aproveitamento perfeito no campeonato estadual, enquanto o Água Santa ocupa a última posição do Grupo C sem pontuação até o momento.

No próximo domingo (26), o Corinthians enfrentará o São Paulo no Morumbi, às 18h30 (horário de Brasília), na quarta rodada da fase de grupos. O Água Santa, por sua vez, receberá o Bragantino na Arena Inamar, em Diadema, no sábado (25), às 16h.

Desempenho do Jogo

No decorrer da primeira etapa, o Corinthians demonstrou controle e domínio sobre a partida. Após abrir o placar, a equipe se utilizou das jogadas de bola parada para ampliar sua vantagem. Alex Santana capitalizou um erro na defesa do Água Santa ao marcar seu primeiro gol após um escanteio. Em seguida, João Pedro Tchoca ampliou ao desviar de cabeça um cruzamento preciso de Igor Coronado. O único momento de perigo real para o Água Santa resultou em um gol por meio de uma finalização longa de Netinho.

No segundo tempo, o Corinthians retornou com uma postura mais incisiva, criando diversas oportunidades e levando preocupação ao goleiro Ygor Vinhas. No entanto, conforme a partida avançava, a equipe comandada por Ramón Díaz perdeu parte do seu ímpeto inicial e acabou deixando espaços para os ataques adversários. Comparado à primeira metade do jogo, a intensidade e qualidade técnica diminuíram consideravelmente.