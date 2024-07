Corinthians se anima com zagueiro ‘de graça’ e diferente das opções atuais

O Corinthians entende que André Ramalho é um zagueiro diferente das atuais opções do elenco.

André é um defensor com bom passe. A saída de bola de Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá e Caetano apresenta problemas.

O contraponto é que André Ramalho tem apenas 1,82 m de altura. O Timão avaliou que a impulsão compensa a baixa estatura para um zagueiro.

Aos 32 anos, ele está livre no mercado após três temporadas no PSV. Ele era titular no Campeonato Holandês.

A possibilidade de trazê-lo “de graça” animou a direção. O Corinthians pagará apenas os salários e uma bonificação por aceitar a proposta.

Ramalho deve se juntar a Hugo Souza, Charles e Alex Santana. O empréstimo do goleiro Hugo ao Flamengo já foi anunciado.

O Corinthians ainda busca outras contratações, como a de um lateral-esquerdo e um atacante. As tratativas pelo colombiano Cristian Borja travaram. Balotteli está no radar.