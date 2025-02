Corinthians reserva vence o Novorizontino em jogo adiantado do Paulistão

Na noite desta segunda-feira (3), o Corinthians garantiu uma vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, em partida válida pela 11ª rodada antecipada do Campeonato Paulista, realizada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, localizado em Novo Horizonte.

O único gol da partida foi anotado por Alex Santana no segundo tempo, marcando sua segunda vez na rede nesta temporada. No entanto, o grande destaque do confronto foi o goleiro Hugo Souza, que se sobressaiu com intervenções decisivas, incluindo uma defesa notável de um pênalti cobrado por Pablo Dyego durante a primeira etapa.

O início do jogo não foi favorável ao Corinthians, que apresentou dificuldades significativas em suas jogadas ofensivas. Após algumas substituições, a equipe mostrou evolução, mas contou com a sorte para assegurar a vitória. O gol de Alex Santana surgiu após apenas duas finalizações do time comandado por Ramón Díaz ao longo de toda a partida, enquanto o Novorizontino demonstrou maior volume ofensivo, com 20 tentativas de gol, sendo oito delas direcionadas ao gol defendido por Hugo Souza.

Com este resultado, o Corinthians atinge a marca de 18 pontos e assume temporariamente a liderança do Grupo A. Por outro lado, o Novorizontino permanece com 9 pontos, ocupando a vice-liderança do Grupo C.

A próxima partida do Corinthians será um Dérbi contra o Palmeiras, agendada para quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O Novorizontino também terá compromisso na mesma data, enfrentando o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, às 19h.

Corinthians sofre, mas Hugo salva e garante o resultado

No primeiro tempo, embora tenha desfrutado de maior posse de bola, o Corinthians não conseguiu efetuar nenhum chute a gol. A equipe, composta predominantemente por reservas, enfrentou sérias dificuldades para transitar da defesa para o ataque e optou por lançamentos longos em busca de furar a defesa adversária, que se mostrou sólida. Em contraste, o Novorizontino adotou uma postura mais ofensiva e esteve próximo de abrir o placar em pelo menos três ocasiões. A melhor chance do time da casa culminou em um pênalti que foi defendido pelo goleiro Hugo Souza aos 20 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, as ações não melhoraram significativamente para ambos os lados. O Corinthians contou com um pouco de sorte para marcar o gol decisivo: aos 21 minutos, Alex Santana apareceu bem em uma jogada promissora e desviou de cabeça um cruzamento alto realizado por Giovane, que não atuava desde o ano anterior.