Corinthians renova com destaques e reforça elenco para 2025

O Sport Club Corinthians Paulista anunciou recentemente a extensão do contrato do jovem talento Breno Bidon, que agora está vinculado ao clube até o final de 2029. Com essa medida, a diretoria alvinegra busca se proteger contra possíveis investidas de clubes internacionais, estabelecendo uma multa rescisória significativamente alta: R$ 370 milhões para transações nacionais e 100 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 624 milhões na cotação atual, para vendas no exterior.

Renovações estratégicas no meio-campo

Outra atualização relevante no elenco é a renovação do meia peruano André Carrillo, que prolongou seu vínculo com o Timão até dezembro de 2026. O jogador, que originalmente tinha contrato até julho deste ano, se consolidou como um dos principais responsáveis pela articulação das jogadas desde sua chegada ao clube.

Além disso, o Corinthians decidiu manter Maycon por mais uma temporada. Mesmo tendo enfrentado problemas de saúde que o afastaram dos gramados durante grande parte do ano, o clube optou por renovar seu contrato de empréstimo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até 2025.

Reforços para a defesa e incertezas no ataque

No setor defensivo, o zagueiro Cacá foi adquirido em definitivo pelo Corinthians. Ele, que anteriormente pertencia ao Tokushima Vortis, do Japão, firmou um contrato que vai até 31 de dezembro de 2028. A multa rescisória estipulada para Cacá é de R$ 300 milhões para clubes brasileiros e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

O zagueiro João Pedro, que esteve emprestado ao Ceará, retorna ao Corinthians e é integrado ao elenco principal. Após uma boa temporada no Vozão, João Pedro busca se firmar na equipe paulista, que ainda apresenta algumas fragilidades em sua defesa.

Por fim, a situação do atacante Yuri Alberto permanece incerta. Embora o Corinthians esteja em uma posição confortável em relação à sua permanência, há a possibilidade de que ele seja transferido para um clube estrangeiro antes do fechamento da janela de transferências.