Corinthians goleia Vila Nova e avança na Copinha

O Corinthians demonstrou um desempenho convincente em sua partida contra o Vila Nova, realizada em Santo André, ao vencer por 4 a 1 e garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha.

A equipe alvinegra começou a partida de forma intensa e, aos 21 minutos do primeiro tempo, Dieguinho abriu o placar com um gol espetacular. O lance foi iniciado por Gui Negão, que encontrou Nicollas na entrada da área. Embora o atacante tenha falhado na finalização, Dieguinho mostrou habilidade ao aproveitar a sobra e balançar as redes, colocando os paulistas à frente.

Após sofrer o gol, o Vila Nova tentou reagir e pressionou em busca do empate. No entanto, o goleiro Kauê fez uma defesa crucial antes do intervalo ao desviar um chute perigoso de Pajé, mantendo a vantagem corintiana. O capitão Bahia teve duas oportunidades claras para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo, mas perdeu ambas: uma cabeçada desviada para fora e um chute que encontrou o travessão.

No segundo tempo, a redenção de Bahia veio rapidamente. Aos 10 minutos, ele marcou o segundo gol do Corinthians após aproveitar uma rebatida em um cruzamento de Gui Negão, sem dar chances ao goleiro adversário.

A partir desse momento, o Corinthians deslanchou. Denner aumentou a contagem para 3 a 0 em uma jogada individual brilhante de Pellegrin, que logo depois também anotou seu nome na lista de artilheiros, colocando um ponto final no sufoco do Vila Nova com mais um gol.

Com essa vitória expressiva, o Corinthians se prepara agora para enfrentar o Ituano nas oitavas de final da Copinha. A equipe do interior avançou após um emocionante jogo contra o Fortaleza, vencendo por 3 a 2.