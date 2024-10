Corinthians goleia Athletico e deixa Z4 em noite mágica de Memphis

Memphis Depay fez o gol da virada em cobrança de falta. Garro e Yuri decretaram a goleada no segundo tempo. Depay voltou a balançar as redes depois de 114 dias. A última vez que havia marcado foi pela seleção holandesa, na Eurocopa 2024.

O resultado foi uma resposta necessária do Timão à torcida, que finalmente respira fora do Z4. Foram mais de dois meses intercalando variando entre a 17ª e 18ª posição. Agora, a equipe sobe para 16ª, com 32 pontos. Por outro lado, o Athletico experimenta uma queda livre e desce para 17º lugar, com 31 pontos.

Antes do apito inicial, o Timão prestou homenagens a Washington Olivetto, publicitário brasileiro e um dos fundadores da “Democracia Corinthiana”, que morreu no ultimo domingo (13). Um minuto de silêncio foi prestado.

Nos minutos finais, a torcida alvinegra gritou “domingo é guerra”, antecipando o confronto pela semifinal da Copa do Brasil, no dia 20, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O JOGO

O Corinthians teve a “faca e o queijo” na mão na primeira etapa, mas cedeu um empate por 2 a 2. A equipe de Ramón Díaz começou melhor, elétrico e trocando passes com velocidade.

Aos 4 minutos, Matheuzinho acertou um belo chute no ângulo, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio. Antes do relógio apontar 20 minutos, Cacá aproveitou um rebote, na sobra da cabeçada de Carrillo, e ampliou o marcador.

Depois disso, o time da casa passou a dominar, teve mais posse de bola, mas os visitantes diminuíram em falha da defesa corintiana. Em contra-ataque, Nikão estava sozinho na área, contra seis jogadores do Timão, mas antecipou o lance para desviar um cruzamento da esquerda.

Ainda deu tempo de o empate acontecer. Com participação de Nikão, os atleticanos deixaram tudo igual com Erick, que bateu cruzado para furar o imóvel Hugo Souza.

MEMPHIS COMANDA

A estrela holandesa foi protagonista na segunda etapa e comandou a goleada do Timão. Aos dez minutos, Memphis assumiu a responsabilidade de cobrar a falta que mudou a história do jogo. O holandês bateu no ângulo direito de Mycael, em um belíssimo chute. A torcida renasceu com o gol.

Minutos depois, Garro ampliou, aproveitando contra-ataque veloz puxado por Yuri Alberto pela esquerda. O camisa 9 foi certeiro para encontrar o meia livre, que chegou batendo para a meta, sem chances de defesa.

Por fim, Yuri fechou a conta do 5×2 para o Timão, em lance que contou com assistência de Talles Magno. O atacante retornou de lesão muscular e substituiu Depay, que saiu aplaudido pela arquibancada.

Ficha técnica

Corinthians 5 x 2 Athletico-PR

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Martínez (Charles), Breno Bidon (Romero), Carrillo e Garro; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ATHLETICO-PR

Mycael; Belezi, Gamarra, Thiago Heleno; Erick e Gabriel; Cuello e Esquivel; Cabobbio (Julimar) e Nikão; Pablo. Técnico: Lucho González.

Estádio: Neo Química Arena (SP)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha

Cartões amarelos: Memphis Depay, Martínez e Yuri (COR); Thiago Heleno, Julimar e Belezi (ATH)

Gols: Matheuzinho, aos 4’/1T; Cacá, aos 27’/2T; Bernabéi, aos 17’/1T; Nikão, aos 29’/1ºT; Erick, aos 39’/2ºT; Memphis, aos 10’/2ºT; Garro, aos 20’/2ºT.