Corinthians estreia no Paulistão com virada sobre o RB Bragantino

O Corinthians deu início à temporada de 2025 mantendo a invencibilidade que caracterizou o final do ano anterior. Na noite de quinta-feira (16), sob uma forte tempestade no Estádio Nabi Abi Chedid, a equipe comandada por Ramón Díaz superou o RB Bragantino com um placar de 2 a 1, na partida inaugural do Campeonato Paulista.

A virada do Timão foi impulsionada pelas atuações decisivas de Talles Magno e Pedro Raul, que marcaram os gols na segunda etapa. O primeiro gol do Corinthians veio logo no início do segundo tempo, após um erro da defesa adversária, seguido pelo gol de Pedro Raul, que consolidou a vitória. Antes disso, Lucas Evangelista havia aberto o marcador para o Bragantino ainda na primeira metade do jogo, em um cabeceio certeiro.

Vale ressaltar que este foi um momento especial para Pedro Raul, que voltou a balançar as redes com a camisa alvinegra após um longo hiato de nove meses. Sua última aparição como autor de um gol havia sido em abril de 2024, durante um confronto pela Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai.

No próximo domingo (19), o Bragantino terá pela frente o São Bernardo fora de casa, enquanto o Corinthians jogará em seus domínios contra o Velo Clube.

Como foi a partida?

O jogo começou com o Bragantino demonstrando maior controle nos primeiros minutos. Contudo, à medida que o Corinthians elevou sua intensidade defensiva, a equipe da casa começou a perder eficiência. Apesar disso, os anfitriões criaram mais oportunidades. Lucas Evangelista abriu o placar para os visitantes em uma jogada aérea. O Corinthians teve uma chance clara para empatar com a concessão de um pênalti, mas a decisão foi revertida pelo VAR devido ao impedimento.

A intensidade do jogo diminuiu no segundo tempo, mas o Corinthians se mostrou mais eficaz nas finalizações e conseguiu reverter a situação. Os jogadores começaram a sentir os efeitos do desgaste físico causado pelo gramado sintético encharcado. Talles Magno empatou com um gol oportuno, resultante de uma falha da defesa bragatina, enquanto Pedro Raul selou a vitória com uma bela cabeçada.