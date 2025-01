Corinthians explica valor milionário gasto no cartão corporativo

O Corinthians se manifestou sobre os gastos superiores a R$ 8 milhões em cartões corporativos durante o primeiro ano da gestão do presidente Augusto Melo. A informação foi divulgada pela Gazeta Esportiva, que apontou um total de R$ 8.399.594,42 nas faturas de 2024.

Os valores correspondentes ao primeiro semestre foram destacados em um relatório enviado pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) ao Conselho Deliberativo, o que resultou na abertura de um segundo processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. A diretoria do clube apresentou números que diferem das faturas reais, além de admitir a existência de quatro cartões adicionais ainda ativos.

De acordo com a reportagem, as despesas incluem gastos em bares e restaurantes, especialmente durante as viagens da equipe para outras localidades ao longo da temporada. Um exemplo significativo é o custo acumulado com a rede Coco Bambu, que ultrapassou R$ 43 mil, com cada conta tendo valores superiores a R$ 5 mil.

Em resposta às críticas, o Corinthians esclareceu que os gastos com a rede de frutos do mar foram destinados a serviços de ‘delivery’ durante jogos fora de casa, onde as refeições eram consumidas pela equipe no vestiário e nos hotéis. O clube informou: “Nas partidas fora de São Paulo, os atletas e comissão técnica realizam a refeição pós-jogo dentro do vestiário. O cardápio é elaborado por um nutricionista e permite escolhas entre opções como carne, peixe e massa, visando uma alimentação controlada para recuperação energética após as partidas.”

A direção do clube justificou ainda a escolha pela rede Coco Bambu: “Embora não seja o único restaurante prestador desse serviço, foi preferido em várias cidades devido à qualidade e segurança alimentar. Oferece refeições leves e confiáveis, essenciais para a recuperação pós-jogo.”

Além disso, os gastos com cartões corporativos aumentaram significativamente com a chegada do jogador Memphis Depay. Em 2024, foram registrados R$ 453 mil apenas em hospedagens no Hotel Fasano. No mês da apresentação do jogador, setembro, os gastos chegaram a R$ 78 mil. Em uma única data, 14 de outubro, o cartão foi utilizado oito vezes em um mesmo dia, levantando suspeitas sobre despesas além das hospedagens.

O clube detalhou que esses gastos se referem aos dois meses em que Memphis Depay permaneceu hospedado no hotel enquanto buscava uma residência fixa em São Paulo.

Em nota oficial, o Corinthians reiterou que todos os gastos realizados através dos cartões corporativos são exclusivamente voltados para despesas relacionadas a viagens, hospedagens e alimentação necessária para as atividades do clube. “Esses custos incluem tanto os esportes profissionais quanto as categorias de base,” explicou a instituição.

Por fim, o clube esclareceu que seu cartão corporativo pode ser utilizado por cinco pessoas diferentes dentro da organização e enfatizou que existe apenas um cartão ativo. O presidente Augusto Melo não utilizou esse cartão para fins pessoais, conforme declarado pela diretoria.