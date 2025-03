Corinthians bate o Mirassol, avança à semi e garante melhor campanha do Paulistão

O Corinthians garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Mirassol por 2 a 0, em um confronto realizado na Neo Química Arena. Com essa vitória, a equipe alvinegra se destacou como a melhor campanha geral da competição até o momento.

O atacante Romero foi o protagonista da partida, abrindo o placar e se consagrando como o artilheiro do século XXI do clube, ao alcançar seu 66º gol com a camisa do Timão.

Outra novidade foi a estreia de Fabrizio Angileri, que entrou em campo no segundo tempo e rapidamente contribuiu com uma assistência para Memphis Depay marcar o segundo gol da equipe. O lateral-esquerdo, recém-apresentado, substituiu Matheus Bidu aos 20 minutos da etapa complementar.

No próximo desafio, o Corinthians enfrentará o Barcelona de Guayaquil, no Equador, em partida válida pela terceira fase da pré-Libertadores. A expectativa é que a delegação paulista embarque nesta segunda-feira para essa importante disputa.

Com a vitória garantida, o Corinthians agora aguarda os resultados das quartas de final para definir seu próximo adversário no campeonato estadual. Uma certeza já existe: não haverá um Dérbi contra o Palmeiras nas semifinais, visto que a equipe rival possui a segunda melhor campanha geral e um possível confronto só poderá ocorrer na final.

Análise da partida

Durante a partida, o técnico do Corinthians optou por uma nova formação defensiva, escalando Gustavo Henrique e Félix Torres na zaga, enquanto Romero assumiu o lugar de Rodrigo Garro. O esquema tático 4-3-3 mostrou-se eficaz, permitindo que Romero realizasse uma atuação destacada pela ponta esquerda e penetrasse na defesa adversária. O primeiro gol foi resultado de uma jogada bem elaborada, com uma assistência precisa de Memphis Depay.

Dois aspectos cruciais contribuíram para que o Corinthians fosse para o intervalo com a vantagem: controle emocional e jogadas planejadas. Diferentemente da performance exibida contra a Universidad Central da Venezuela na Libertadores, neste jogo o time encontrou um bom equilíbrio entre defesa e ataque. A equipe alvinegra conseguiu manter a posse de bola e envolveu o Mirassol com suas investidas ofensivas.

No segundo tempo, sob a direção de Ramón Díaz, o time soube administrar melhor os espaços na defesa e se lançou em contra-ataques. A equipe aproveitou as falhas defensivas do Mirassol para aumentar a contagem. O gol de Memphis Depay foi fruto de uma rápida troca de passes entre três jogadores: Maycon iniciou a jogada para Angileri, que finalizou para Memphis marcar. Apesar dos esforços do Mirassol em reagir e até ter balançado as redes com uma bela bicicleta de João Victor, o gol foi anulado por impedimento.

