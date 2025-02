Corinthians apresenta plano de R$ 367 milhões para quitar dívidas

O Corinthians, delineou um plano audacioso para a quitação de parte de sua dívida, que atualmente atinge cifras consideráveis. A proposta, apresentada à Justiça de São Paulo no último dia 3, visa o pagamento de R$ 367 milhões ao longo da próxima década, com o objetivo de minimizar as pendências financeiras do clube.

Dívidas com jogadores e empresários

Esse montante abrange dívidas com empresários e jogadores que aguardam o recebimento de direitos de imagem, entre outras obrigações. Importante ressaltar que não estão incluídas nesse total as dívidas tributárias ou o financiamento da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal.

Estratégia de pagamento e negociações de jogadores

A estratégia do Corinthians consiste em destinar mensalmente 4% de suas receitas recorrentes ao pagamento dos credores identificados no processo de Regime Centralizado de Execuções (RCE). Esse fundo será alimentado por receitas provenientes dos direitos de transmissão, patrocínios e outras fontes de receita, enquanto os valores obtidos com a venda de atletas não serão considerados nesta contabilidade.

Além disso, o clube planeja aplicar uma nova abordagem nas transferências de jogadores. Neste caso, 5% do valor das transações será alocado para leilões reversos com um desconto mínimo de 30%. Os credores poderão apresentar propostas ao clube, sendo que a oferta com maior desconto terá prioridade na quitação.

A dívida assumida pelo Corinthians será corrigida conforme a inflação, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O clube projeta a quitação de 60% deste montante nos primeiros seis anos do plano apresentado. No documento protocolado ao RCE, a diretoria do Timão destacou as dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos tempos.

Ainda há necessidade da aprovação judicial para que o plano se concretize. Caso seja aprovado, espera-se que essa iniciativa permita ao Corinthians reduzir bloqueios frequentes em suas contas bancárias, um problema recorrente nos últimos anos. A direção alvinegra acredita que essa estratégia proporcionará maior previsibilidade nas despesas e representa um passo essencial para a reestruturação financeira do clube.