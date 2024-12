Corinthians anuncia renovação com André Carrillo até 2026

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o meia André Carrillo até 31 de dezembro de 2026. O vínculo antigo com o clube tinha validade até a metade de 2025.

O meio-campista peruano foi um dos grandes destaques do Timão na reta final do Campeonato Brasileiro, em que a equipe foi da zona de rebaixamento à zona de classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada. Ao todo, foram nove vitórias consecutivas do time de Ramón Díaz.

“Não fizemos história no momento porque não ganhamos nenhum título, mas sinto que construímos coisas boas para o que vem. Demorou um tempo até chegarem os resultados, mas ficamos com sentimentos muito positivos e isso nos dá muito ânimo para o próximo ano. O grupo merecia essa sequência de partidas e nos fez terminar 2024 de uma maneira muito bonita”, compartilhou Carrillo.

Contratado em setembro deste ano, André Carrillo soma 19 partidas pelo Corinthians e duas assistências distribuídas para seus companheiros. Em sua maioria, o meia peruano foi titular e homem de confiança do técnico Ramón Díaz.

Agora em período de “férias”, o Corinthians já se movimenta no mercado em busca de reforços para 2025. Na próxima temporada, o clube terá quatro competições a serem disputadas e quer manter o alto nível, como foi na reta final do Brasileirão deste ano.