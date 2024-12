Corinthians inaugura busto de ídolo Neto no Parque São Jorge

O Corinthians inaugurou, no último sábado (14), um busto em homenagem ao ídolo do clube Neto. O evento foi organizado pelo Departamento Cultural do Timão e contou com a presença de muitos torcedores, associados, colegas e familiares do craque.

O ex-jogador e agora apresentador fez questão de agradecer a homenagem em suas redes sociais: “GRATIDÃO! É só o que tenho a dizer após a inauguração do meu busto no Parque São Jorge. Sempre honrei essa camisa e continuo apaixonado por ela. Afinal de contas sem o Corinthians não tem ar… obrigado de coração ao presidente Augusto Melo e ao Cultural do Corinthians pelo carinho e organização do evento.”

“Craque Neto” acumula duas passagens pelo Corinthians. Somando ambas, o ex-meia do Timão entrou em campo defendendo as cores do clube em 228 oportunidades e marcou 80 gols. Também conquistou três títulos: Campeonato Paulista de 1997, Campeonato Brasileiro de 1990 e Supercopa do Brasil de 1991.

Agora em período de “férias”, o Corinthians já se movimenta no mercado em busca de reforços para 2025. Na próxima temporada, o clube terá quatro competições a serem disputadas e quer manter o alto nível, como foi na reta final do Brasileirão deste ano.