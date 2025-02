Corinthians anuncia a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri

O Corinthians confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, de 30 anos, que chega ao clube após rescindir contrato com o Getafe, da Espanha. A chegada do jogador ao Parque São Jorge representa um importante passo para a equipe, que busca fortalecer seu elenco para a temporada de 2025.

Angileri assinou um vínculo com o Corinthians até dezembro de 2025, sem custos de transferência. Para clubes brasileiros, sua multa rescisória foi fixada em R$ 300 milhões, enquanto para equipes do exterior, o valor alcança 100 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 606,3 milhões.

“Quando surgiu a oportunidade de atuar pelo Corinthians, não hesitei. Outras equipes demonstraram interesse, mas o Corinthians é um gigante da América do Sul,” declarou Angileri à Corinthians TV, expressando sua satisfação em se juntar ao time.

FABRIZIO ANGILERI É DO CORINTHIANS! ✍🏽⚫️⚪️



O lateral-esquerdo chega ao Timão sem custos com contrato válido até 31 de dezembro de 2025! 👊🏽



Saiba mais 👉🏽 https://t.co/kt7i3dG350#BemVindoFabrizioAngileri#VaiCorinthians pic.twitter.com/v4UcB0hiEA — Corinthians (@Corinthians) February 27, 2025

Natural de Mendoza e revelado na base do Godoy Cruz, o lateral teve uma passagem destacada pelo River Plate entre 2019 e 2021. Sua performance no clube argentino chamou a atenção da comissão técnica corintiana, liderada por Ramón Díaz e Emiliano Díaz, que recomendaram sua contratação.

No entanto, Angileri chega ao Corinthians em um momento delicado em sua carreira. O jogador não entra em campo desde 12 de maio de 2024, quando participou de uma partida pelo Getafe contra o Cádiz no Campeonato Espanhol. Desde então, ele foi preterido nas convocações da equipe devido a opções técnicas.

Nos últimos meses atuando na Europa, Angileri acumulou apenas 27 jogos e 833 minutos em campo desde sua estreia no futebol europeu em agosto de 2022, sendo titular em apenas dez oportunidades e sem participar diretamente de nenhum gol. Em contrapartida, sua trajetória no River Plate foi mais produtiva: na última temporada em Buenos Aires, ele disputou 47 jogos e contribuiu com três gols e 12 assistências.

A chegada do novo reforço também levanta questões sobre a composição do elenco do Corinthians. Com Angileri agora competindo pela posição com Hugo, Matheus Bidu e Palacios, é possível que algum jogador seja emprestado ou colocado à disposição do mercado para equilibrar as finanças do clube.

O Timão enfrenta uma severa crise financeira e não deve realizar novas contratações nesta janela de transferências, que se encerra na próxima sexta-feira. Apesar dos desafios econômicos, a manutenção do elenco do ano anterior é considerada uma vitória interna pela diretoria do clube.