Corinthianos preparam mosaico com Bruna Marquezine para “desestabilizar” Neymar

Nesta quarta-feira, (12), o Santos Futebol Clube, que recentemente recontratou o atacante Neymar Jr., irá enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena. Este confronto, que faz parte da primeira fase do Campeonato Paulista, está cercado de expectativas e controvérsias.

Mosaico inusitado para desestabilizar Neymar

Nas redes sociais, torcedores do Corinthians têm promovido uma iniciativa inusitada que visa criar um mosaico para a partida. O tema do mosaico seria a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, o que gerou discussões acaloradas entre os internautas. A proposta de utilizar a imagem da atriz como forma de “desestabilizar” o jogador ganhou força entre alguns perfis corintianos no X (antigo Twitter).

Reações divididas sobre o mosaico

Um dos torcedores, com um considerável número de seguidores, sugeriu: “Mosaico pra desestabilizar o Neymar: A Bruna Marquezine não te ama mais“, provocando reações variadas nos comentários. Enquanto alguns apoiaram a ideia, outros criticaram a falta de respeito com a atual parceira do atleta, que está grávida.

Uma internauta expressou seu descontentamento com a sugestão, afirmando: “Falta de respeito com a esposa grávida. Tomara que ele marque uns dois gols nesse timinho de quinta“. Outro comentário trouxe uma perspectiva diferente: “O cara tá casado com uma muito mais linda que a Bruna, tem uma filha linda com ela e vocês nessa mentalidade de 5ª série“.

Com tantas controvérsias e rivalidades históricas entre os clubes, a expectativa é que este duelo traga não apenas emoção dentro de campo, mas também debates fervorosos fora dele.

