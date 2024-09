Cores da primavera: a paleta astrológica para se harmonizar com a estação

Comemorado no dia 22 de setembro, no hemisfério sul, o equinócio de primavera representa a transição entre o frio do inverno e o calor do verão. A estação simboliza a renovação e o reflorescimento da vida, marcada pelas cores que começam a colorir as árvores e os jardins por todos os lados.

No campo dos astros, equinócios e solstícios possuem grande relevância no calendário astrológico, pois representam momentos de mudanças e o encerramento de ciclos. Em períodos como esse, é recomendável estar atento às mudanças energéticas e à conexão com a própria espiritualidade.

Com a entrada da primavera, é celebrada a entrada do Sol no signo de Libra, o signo do amor e dos relacionamentos, regido por Vênus, a deusa da beleza e do equilíbrio. Essa combinação celeste sugere que, assim como a balança, é preciso buscar equilíbrio, sobretudo em relacionamentos interpessoais.

Apesar de assumirem o protagonismo, os librianos não serão os únicos afetados pela mudança sazonal, cada indivíduo será afetado de forma particular. Durante essa época, as cores não se limitam à natureza, mas dialogam com traços e características únicas de cada signo.

Diferentes cores expressam, à sua própria maneira, a luz do Sol e cada uma delas traz em si uma energia especial que influencia cada signo de uma maneira particular. É uma vibração que entra naturalmente em sintonia com a energia de cada pessoa.

A astróloga Eunice Ferrari elenca a cor de cada signo para a primavera 2024. Confira!

Áries

A vibração intensa do vermelho está relacionada com esse signo: estas são pessoas objetivas, assertivas e diretas, sem meias verdades. Assim como o vermelho, Áries é um signo de força e coragem, a cor do sangue que muitas vezes marca, no sentido literal ou simbólico, as guerras e as conquistas, próprias do deus da guerra, regente desse signo.

Touro

A cor de Touro é o rosa em todos os seus tons. O signo mais terra do zodíaco ama a natureza e sua explosão policrômica , mas a vibração dessa tonalidade sempre faz com que as pessoas desse signo parem para contemplar sua beleza. O tom acentua a sensibilidade taurina e toca o coração de um dos signos mais afetivos do zodíaco, evidenciando a calma, característica marcante das pessoas desse signo, até que sejam provocados.

Gêmeos

O amarelo é a cor de gêmeos, uma vibração que faz com que o entusiasmo, a alegria e o otimismo das pessoas desse signo aumentem ainda mais. A energia do amarelo faz com que geminianos e geminianas tenham ainda mais disposição e dinamismo, melhorando ainda mais a comunicação, a característica principal das pessoas desse signo. É a cor do Sol, da luz, da abundância espiritual e material.

Câncer

A cor de Câncer é o branco, especialmente o perolado, que destaca a pureza e a sensibilidade dessas pessoas É o signo da intuição, da generosidade e da percepção que beira à sensitividade. Busca a limpeza da mente para abrir espaços mais sensíveis dentro de si, pois está sempre à procura de uma evolução positiva, de sabedoria e pureza da alma. O branco é sabidamente a cor da pureza e do contato com o mundo sutil.

Leão

Leão é um signo que busca o brilho e não há tom que mais o simbolize que o dourado. Essa cor destaca o brilho pessoal que as pessoas desse signo buscam e, normalmente, encontram. É a cor do ouro, o mais nobre dos metais, e do Sol, luminar que rege a constelação de Leão. Nobreza é uma das maiores forças de caráter nos nativos dos leoninos, acompanhada de força e coragem. Leão quer comandar, vencer, ser o mais notado entre todos pela sua integridade e honra.

Virgem

O azul-claro é a cor de Virgem, um signo discreto, prático e extremamente prudente. Detestam os excessos, especialmente os emocionais, e buscam o equilíbrio e a ordem em sua vida emocional e prática. Regidos por Mercúrio, possuem uma forte vibração e interesse intelectual e por isso conseguem distanciar-se emocionalmente de tudo para uma sábia e racional reflexão. Costumam ser sociáveis, mas preferem a intimidade das pessoas mais próximas.

Libra

Regido por Vênus, Libra responde à vibração do rosa. É o signo do amor e das relações românticas. Signo de imensa sensibilidade e empatia, que foge de brigas e confusões, preferindo sempre o diálogo e a harmonia nas relações. Libra gosta de gente e das imensas possibilidades de trocas entre as pessoas. A diplomacia e a sua capacidade de encontrar equilíbrio entre várias partes são o seu ponto forte.

Escorpião

As cores de Escorpião são todas as cores escuras, como o verde petróleo, o azul profundo e o vermelho sangue. Nada em Escorpião é superficial; mergulhar nas profundezas de sua alma e da alma humana é seu maior talento. Por isso as cores profundas regem esse signo cheio de mistérios, de intuições e intensidades. Escorpião é fechado e desconfiado, por conhecer a fundo a sombra humana. Nenhum ser humano escapa de sua avaliação e, às vezes, de um julgamento secreto.

Sagitário

O azul-índigo é a cor de Sagitário, um signo duplo, meio homem, meio cavalo, que sabe, além de outras coisas, dar os seus coices. Por ser um signo de fogo que ama as vibrações mais altas, a primavera é quase sempre sua estação preferida. É dinâmico como a própria natureza e ama a liberdade de poder cavalgar pelo mundo afora, conhecendo gente e culturas diferentes da sua. O lado humano de Sagitário busca o Sagrado, dentro e fora de si.

Capricórnio

O preto é a cor de Capricórnio, que simboliza Saturno, o grande mestre do zodíaco, mas também a morte, com sua capa escura e a foice em sua mão direita. Capricórnio é sério, discreto e calado; observa muito e fala pouco; nada lhe passa despercebido. É perfeccionista e está sempre em busca do poder; seus projetos de vida tencionam chegar ao topo de muitas montanhas. É exigente, responsável e o mais determinado de todos os signos. Obsessivo e trabalhador, não consegue parar até terminar, seja o que for.

Aquário

Verde-claro é a cor de Aquário, difícil de decifrar por conta de sua originalidade e capacidade de inovação. Aquário é inteligente e sabe disso, o que pode causar momentos de exacerbação do próprio ego. Ele se acha. As cores da primavera combinam com o signo de ar, que ama a liberdade de ir e vir para onde sua vontade o guiar. Não permanece ao lado de pessoas muito emocionais ou controladoras. Ele não sabe nadar nem nas próprias emoções.

Peixes

O violeta é a cor de Peixes, um signo que nada para duas direções: uma delas é a necessidade de dominar o mundo material, apesar de não conseguir adaptar-se a ele. A outra direção leva ao caminho da espiritualidade e do mundo invisível, águas que ele navega como nenhum outro signo. É guiado pela intuição, que fala mais alto do que todos os outros componentes de sua personalidade. São pessoas que caminham pela vida meditando, conectadas a um mundo sutil e carregado de eflúvios.