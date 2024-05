Coreia do Norte supostamente envia balões de lixo e fezes para a Coreia do Sul

Não olhe para cima. As autoridades sul-coreanas alertaram os residentes ao longo da fronteira com a Coreia do Norte que um “ataque aéreo” estava em curso. Mas não foram os foguetes que chegaram. Em vez disso: flutuando acima estavam mais de 150 balões carregando lixo e o que se acredita serem fezes.

Um alerta de texto de desastre de emergência foi enviado a todas as cidades na noite de terça-feira, de acordo com o jornal sul-coreano Hankyoreh, ordenando aos residentes que “absterem-se de atividades ao ar livre e reportem [objetos] a bases militares quando identificados”, juntamente com a mensagem em inglês: “Ataque aéreo advertência preliminar.”

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que os militares sul-coreanos detectaram balões voando e caindo em vários locais do país desde a noite de terça-feira até a manhã de quarta-feira, horário local, indo até Gyeongsang do Sul, uma província a mais de 180 milhas da fronteira da zona desmilitarizada entre os dois países.

Os balões pareciam carregar lixo – como garrafas plásticas, baterias, peças de sapatos e até fezes – disse um oficial do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os militares estão a trabalhar com a polícia para recolher os materiais para análise, informou o jornal local Chosun Ilbo, e aconselharam os residentes a não entrarem em contacto com os excrementos e, em vez disso, denunciá-los às autoridades.

“Também serão tomadas medidas retaliatórias contra a frequente dispersão de folhetos e outro lixo pela [Coreia do Sul] perto das áreas fronteiriças”, disse o vice-ministro da Defesa Nacional da Coreia do Norte no domingo. “Montes de lixo e sujeira serão em breve espalhados pelas áreas fronteiriças e pelo interior da [Coréia do Sul] e o país verá diretamente quanto esforço será necessário para removê-los.”

Os militares da Coreia do Sul condenaram o ato, dizendo na quarta-feira que os balões “violam claramente o direito internacional e ameaçam seriamente a segurança do nosso povo”.

Não é a primeira vez que a Coreia do Norte transporta lixo através de balões: em 2016, enviou o que inicialmente se temia serem substâncias bioquímicas, mas que acabou por se revelar ser pontas de cigarro e papel higiénico usado.

Durante anos, desertores e activistas norte-coreanos na Coreia do Sul também voaram balões no sentido contrário com cargas úteis de propaganda, na esperança de convencer os residentes norte-coreanos a levantarem-se contra o regime totalitário de Kim Jong-un. Há muito que Pyongyang se opõe a esta prática, que rotulou de “guerra psicológica”.