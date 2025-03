COPA TRUCK: Roberval curte liderança com Abbate na cola

A ASG Motorsport deixa a cidade de Campo Grande com sete troféus conquistados. Quatro deles foram obtidos por Roberval Andrade e Raphael Abbate, que foram ao pódio das duas corridas disputadas no Autódromo Orlando Moura. Roberval venceu a corrida 1, e terminou em quinto na corrida 2. Abbate celebrou P3 e P4, respectivamente. Com os resultados, os dois pilotos da equipe oficial Mercedes-Benz estão entre os três primeiros colocados do campeonato da categoria PRO.

Roberval Andrade lidera com 36 pontos conquistados depois de fazer, também, a pole-position.

“Nosso time foi fantástico neste fim de semana. Fazer a pole e vencer na primeira etapa da temporada é um bom sinal de que estamos no caminho certo. Estou muito contente pelo meu resultado e por ter tido o desempenho que a ASG Motorsport demonstrou”, celebrou o #Super15.

Raphael Abbate confirmou a regularidade dos resultados e somou 30 pontos durante o final de semana.

“Faz algum tempo que eu estava esperando trazer bom pontos para o time. Saio com excelentes resultados e agradeço todo o time que está fazendo um trabalho completo para melhorar os caminhões a cada prova, seja de motor, seja de chassis. Tem sido uma evolução muito grande. Com o apoio dos meus patrocinadores e o trabalho de todo o time vamos em busca de mais resultados ao longo do ano”, apontou Abbate.

O time também colheu bons resultados com Jaidson Zini, P5 e P6; e com Luiz Lopes, que avançou quatro posições na primeira corrida e fechou a etapa com dois P9. Bia Figueiredo teve que enfrentar perda de potência e problemas com o sistema de arrefecimento. Mesmo assim, terminou a corrida 1 em 10 e somou seus primeiros pontos na categoria PRO.

Agora, o time terá pouco mais de duas semanas para deixar tudo em ordem para a segunda etapa da temporada, entre os dias 11 e 13 de abril, na cidade de Londrina (PR).