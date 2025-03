Actros Evolution: a nova era dos extrapesados da Mercedes-Benz

Destaque da Mercedes-Benz na última edição da Fenatran, realizada em novembro de 2024 na capital paulista, o Actros Evolution começou a chegar aos primeiros consumidores este ano. O novo modelo expressa uma proposta, no mínimo, ambiciosa – ser o caminhão extrapesado mais seguro, tecnológico e o mais completo da categoria. Com alto padrão de conectividade e interatividade, o projeto do Actros Evolution partiu das demandas dos clientes da marca alemã por mais conforto, ergonomia e bem-estar a bordo. Segundo a fabricante, o foco é auxiliar o motorista a cumprir sua jornada com segurança, tranquilidade e produtividade, seja na condução do veículo ou em seus momentos de descanso e repouso. “O Actros Evolution é marco de inovações e melhorias de qualidade no caminhão e é a melhor versão da linha Actros já vendida no Brasil”, afirma Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

Na evolução do Actros, destaca-se o motor Mercedes-Benz OM 471 LA de 530 cavalos de potência a 1.600 rpm, com torque de 265 kgfm a 1.100 rpm. Desde o lançamento da versão Proconve P8 (Euro 6), é o motor mais potente da marca no Brasil. O freio-motor de alta performance tem 580 cavalos de potência de frenagem. Conforme a Mercedes-Benz, o propulsor tem menos índices de ruído e de vibração e menor consumo de combustível, até 8% menor do que um OM 460 da legislação Euro 5.

O Actros foi o primeiro caminhão no mercado brasileiro a adotar o MirrorCam, disponível como opcional. O sistema de câmeras digitais, que substitui os retrovisores convencionais, traz mais segurança nas estradas e nas manobras. Ele está em sua segunda geração com melhor definição de imagem, principalmente à noite. Apresenta ainda borda antigotejamento e braços mais curtos, o que melhora o campo de visão. Para manter funcionado a MirrorCam e todas as outras tecnologias do Actros Evolution, a bateria de alta ciclagem disponibiliza 230 Ah, com recarga mais rápida e maior vida útil.

Oferecida nas versões Space e Top Space, a cabine do Actros foi desenvolvida para o Brasil. O túnel de apenas 12 centímetros, assegura altura interna de até 1,84 metro, com o bege predominando. A posição de dirigir é ergonômica e a regulagem da coluna de direção, de cerca de 30 graus e dez centímetros de profundidade, acomoda motoristas de qualquer estatura. O banco pneumático traz até 11 regulagens e design envolvente, que “abraça” o motorista, com o cinto de segurança integrado ao banco e com regulagem de altura. A cama é inteiriça, com espuma de alta densidade. São mais de 30 porta-objetos para um volume total de cerca de 700 litros. A geladeira, com capacidade de 25 litros, é do tipo gaveta, posicionada debaixo da cama.

Para ligar o Actros Evolution, basta acionar o botão “start/stop”. O motorista precisa estar com o controle a menos de dois metros do caminhão. O sistema é codificado e ajuda a evitar furtos. O painel digital tem duas telas de 12 polegadas cada, coloridas e de alta resolução. São duas opções de telas do painel, Classic e Advanced. A principal exibe as essenciais do caminhão. A segunda é “touchscreen” com o controle das funções do veículo. O volante multifuncional tem quatro raios e dois mouses para navegação na versão digital – na analógica, são duas teclas –, para interações com as funções do caminhão. Assim, o motorista pode operar os sistemas do caminhão, atender o celular e controlar o som sem precisar tirar as mãos do volante. O sistema dispõe de Dual-Bluetooth para conexão de dois celulares e para o sistema de viva-voz ou transmissão de dados. Também é possível a integração de smartphones por meio de uma conexão USB-C com Apple CarPlay e Android Auto. A iluminação interna em leds inclui três funcionalidades: ponto de iluminação e leitura na cor branca, luz interna para descanso em âmbar e luz de circulação noturna em azul. O Actros Evolution tem climatizador, ar-condicionado automático digital (ar-condicionado noturno) e sistema de aquecimento estacionário para a cabine.

Indicado para o transporte de grãos, carga seca, cargas frigorificadas, combustíveis, produtos químicos, gases, porta-container e várias outras aplicações, o atual portfólio de caminhões extrapesados da Mercedes-Benz oferece a opção de suspensão metálica para os modelos Actros Evolution 2045, 2548 6×2 e 2553 6×2. A suspensão metálica tem molas trapezoidais interligadas pelo balancim e equipada com suspensor do terceiro eixo. O Actros continua oferecendo a suspensão pneumática.

Conforme a demanda dos clientes, o Actros pode sair de fábrica com até 21 itens de segurança – com assistente ativo de frenagem com reconhecimento de pedestre, de ponto cego e de fadiga, sensor de faixa de rolagem, assistente ativo de proximidade, auxílio de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade, piloto automático adaptativo com limitador de velocidade, sistema eletrônico de frenagem, controle de tração, sensor de chuva e iluminação, alarme de ré com luzes intermitentes, farol para auxílio em manobras, farol alto inteligente, luzes traseiras de frenagem de emergência e freio de estacionamento elétrico. Também são oferecidos como opcionais o freio auxiliar Retarder e airbag para o motorista.