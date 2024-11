Mobilidade sustentável e novas tecnologias marcam Fenatran 2024

No total, a Scania fechou a venda mais de 2 mil caminhões na Fenatran 2024, o 24º Salão Internacional do Transporte de Carga, que terminou no dia 8 de novembro. O evento foi palco da comercialização do primeiro cavalo-mecânico elétrico 30 G 4×2, que foi adquirido pela empresa gaúcha transportes Reiter Log. O modelo é projetado para curtas distâncias de até 200 quilômetros em operações “hub to hub” e distribuição, oferecendo zero emissão de CO 2 e baixo custo operacional. Terceira geração de BEV (veículo elétrico a bateria) da Scania, o cavalo-mecânico 30 G 4×2 será importado da Suécia, com entregas previstas a partir de janeiro de 2026 e preço estimado pela Scania em R$ 2,5 milhões. Posicionado entre as longarinas do chassi do caminhão, o motor EMC1-4 desenvolve torque de 117 kgfm, com 300 kW (408 cavalos) de potência. O motor elétrico trabalha acoplado a uma transmissão automática de 4 marchas, que tem a função de otimizar a utilização das baterias e ampliar a autonomia. “O ano de 2024 vem sendo muito especial com recordes de vendas de caminhões. O elétrico chegou para oferecermos o portfólio mais completo do mercado em matrizes alternativas ao diesel”, comemorou Simone Montagna, presidente e CEO da Scania Operações Comerciais Brasil.

Agora é que são elas

Mercedes-Benz Actros Evolution “Estrela Delas” (Divulgação)

A Mercedes-Benz passou a oferecer na linha Actros Evolution itens inspirados na primeira versão do veículo “Estrela Delas”. A novidade estava no estande da marca alemã na Fenatran 2024, realizada no São Paulo Expo, na capital paulista, de 4 a 8 de novembro. Era um modelo 2553 6×2, com motor Mercedes-Benz OM 471 LA de 530 cavalos, o mais potente da marca no Brasil, câmbio automatizado Mercedes PowerShift Advanced G291 de 12 marchas, tomada de força, suspensão metálica, rampa de quinta roda, geladeira, MirrorCam, painéis digitais e a cor Rosa Magnólia, ícone visual do Actros “Estrela Delas”. O modelo é resultado do trabalho do Centro de Customização de Caminhões da própria Mercedes-Benz (CTC), que configura o veículo da maneira como o cliente desejar. No Actros “Estrela Delas”, novos itens foram adicionados aos Actros Evolution, incluindo vaso sanitário na cabine, ducha higiênica com bico antirrespingo, espelho atrás do banco do passageiro feito de material resistente para garantir a segurança, gaveta adicional localizada próxima ao espelho, TV da Alliance Truck Parts e saias laterais. Todos os caminhões Actros Evolution contam com geladeira como opcional.

A hora H dos caminhões mineiros

Fechamento do acordo entre a GWM Hydrogen e o governo de Minas Gerais r tanques de Hidrogênio

(Divulgação)

A FTXT, subsidiária da GWM na China focada no desenvolvimento de tecnologias de energia de hidrogênio, formalizou um Memorando de Entendimento (MoU) com o governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Itajubá (Unifei), com o objetivo de avançar no desenvolvimento de caminhões movidos a hidrogênio e fortalecer a cadeia de mobilidade sustentável no Estado. O acordo foi assinado em Xangai, na China. Visando o crescimento global da comercialização e do desenvolvimento de tecnologias do hidrogênio, a FTXT passou a adotar este ano o nome “GWM Hydrogen” nos mercados fora da China. A parceria, com validade de 12 meses, e renováveis por mais 60, prevê a transferência e o intercâmbio de tecnologias associadas ao uso de hidrogênio verde como fonte de energia limpa nos caminhões da FTXT, proporcionando uma solução de baixa emissão para o transporte de cargas pesadas. A Unifei será responsável por fornecer o hidrogênio e atuar como parceira em estudos e pesquisas relacionados a essa tecnologia. “A assinatura deste memorando representa não apenas um avanço significativo para a FTXT e a GWM mas também para o setor automotivo brasileiro como um todo. O desenvolvimento de caminhões a hidrogênio no Brasil impulsionará a indústria local e ajudará Minas Gerais a se posicionar na vanguarda das soluções de mobilidade sustentável”, destacou Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil.

Investida rodoviária no Sul

Ônibus rodoviários Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker da Reunidas transportes S.A., de Caçador/SC (Divulgação)

A Marcopolo entregou seis novos ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker para a Reunidas Transportes S.A., de Caçador, em Santa Catarina. Os seis ônibus têm 14 metros de comprimento, cada. Quatro são com chassi Scania e dois com chassi Volvo B 460 R. Todas as unidades contam com poltronas semi-leito no piso superior e poltronas leito no piso inferior, com capacidade para 51 passageiros (42 em cima e nove embaixo), com tomadas USB e porta-copos. Os modelos têm duas geladeiras, uma em cada piso, sistema de ar-condicionado Arco A 590 DD (frio) e calefação por convectores, DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel), parede de separação total com porta de correr, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro, preparação para sistema de áudio e vídeo com DVD e monitor e porta-pacotes. A Reunidas Transportes surgiu transportando passageiros entre o Meio-Oeste e serra catarinense, e, ao longo de sua trajetória, expandiu suas operações para todas as regiões do Brasil e para a Argentina. Atualmente, tem mais de 400 veículos na frota, entre ônibus e caminhões.