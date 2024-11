Copa Truck: Bia Figueiredo e Perdoncini miram dobradinha em Curvelo

O trio de pilotos da ASG Motorsport chega animado para a etapa da Copa Truck que será disputada neste final de semana no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Bia Figueiredo lidera o campeonato da categoria Elite, enquanto Pedro Perdoncini é o terceiro colocado. Ambos vêm de pódio e querem fechar a etapa nas duas primeiras posições. Marcio Giordano mira novo pódio para subir na classificação.

Matematicamente, Bia Figueiredo pode conquistar o título antecipadamente. Porém, o principal objetivo é concluir as duas provas e manter a liderança.

“É nossa segunda passagem por Minas Gerais nesta temporada. Curvelo andei lá nas épocas de Stock Car, lembro pouco dela. O objetivo é fazer um final de semana tranquilo, sem problemas, pontuando nas duas corridas. E aí, é ver o que Deus tem preparado para a gente em termos de título”, aponta Bia que precisa ampliar em mais 10 pontos a vantagem que tem sobre o vice-líder Rodrigo Taborda. A piloto leva em seu caminhão Mercedes-Benz as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.

O paranaense Pedro Perdoncini quer se manter na briga pelo campeonato, repetindo o bom rendimento que teve na etapa de Tarumã.

“Estamos vivos na briga pelo campeonato. Será muito importante chegar na frente, conquistar bastante pontos e subir na tabela do campeonato para buscar levar a equipe pra frente e fazer uma dobradinha”, comentou o piloto Amafil, Cresol, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Marcio Giordano chega motivado pela aquisição de um novo patrocinador, a Latan Airlines, que se junta a Naskar Consórcio, X Car Multimarcas e Best Brands.

“É uma conquista. Uma grande marca que confia no que estamos fazendo dentro da ASG Motorsport e da Copa Truck. Espero retribuir essa confiança e começar a parceira com um pódio em Curvelo”, conta o piloto paulista.

O Circuito dos Cristais recebe os caminhões da Copa Truck a partir de quinta-feira, com treino-extra e uma carreata pela cidade. Na sexta-feira acontecem os treinos livres com 40 minutos de duração. O sábado terá o último treino livre pela manhã e o classificatório a partir das 13h20. AS corridas da oitava etapa acontecem domingo, a partir das 12h10, com transmissão pela Band, Sportv, e canais do youtube Copa Truck, High Speed Brazil.