Copa SP Light de Kart: Miguel Silva conquista pole position em estreia na OKN Júnior

Atual campeão da F4 Júnior na Copa São Paulo Light de Kart e em outros certames do kartismo com motores de quatro tempos, o paulista Miguel Silva (RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel) deu um show em sua estreia na categoria internacional OKN Júnior. Também andando pela primeira vez com o kart italiano CRG, nesta sexta-feira (06/2) ele conquistou no Kartódromo de Interlagos (SP/SP) a pole position na abertura do principal campeonato regional do kartismo brasileiro. As provas da primeira rodada dupla acontecerão no sábado (07/2), com a primeira corrida da OKN Júnior largando às 8h30.

“Estou muito feliz em conquistar a pole position em minha estreia na OKN Júnior no Light, e ainda com um kart novo, que estou aprendendo e me acostumando. A equipe fez um belo trabalho e eu consegui melhorar a carburação do motor durante a tomada de tempos. Amanhã vamos trabalhar para brigar na frente e subir no pódio”, comemorou Miguel Silva, de 13 anos de idade.

A OKN Júnior utiliza o motor italiano IAME Reedster 5, de 125cc e com refrigeração líquida. Estas unidades são fornecidas pela RBC Preparações e sorteadas entre os competidores na Copa São Paulo Light para manter a equalização de desempenho.

“Nós tínhamos certeza que ele largaria entre os primeiros, pois ele andou bem nos testes desta semana. Mesmo com acerto básico no CRG e andando neste chassi somente nos últimos três dias, o Miguel mandou bem e foi preciso ao carburar o motor durante a tomada de tempos. Ainda temos muito a melhorar neste kart para as outras etapas, mas vamos torcer que ele tenha um bom desempenho amanhã nas corridas, que é o momento em que ele cresce muito”, elogiou Odair Brito, chefe da equipe Dai Motorsport.

Confira os seis primeiros do grid da OKN Júnior: