Copa São Paulo Light de Kart: Campeão Miguel Silva estreará na categoria OKN Júnior

O atual campeão da F4 Júnior na Copa São Paulo Light de Kart e em outros certames do kartismo com motores de quatro tempos, o paulista Miguel Silva (RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel) vai se dedicar nesta temporada às categorias com motores de dois tempos. Depois de ter estreado na X30 na semana passada, agora é a vez dele começar a competir na modalidade internacional OKN Júnior, que terá a primeira etapa do principal campeonato regional neste sábado (08/2), no Kartódromo de Interlagos (SP/SP).

“Este ano a minha dedicação integral será nos campeonatos que utilizam estes motores que são usados nas principais competições internacionais, como o Europeu e o Mundial. Será uma temporada de aprendizado, depois do sucesso que tive com os motores nacionais de quatro tempos”, comentou Miguel Silva, que em 2024 foi um dos pilotos que mais venceu corridas no Brasil na F4 Júnior.

A OKN Júnior utiliza o motor italiano IAME Reedster 5, de 125cc e com refrigeração líquida. Estas unidades são fornecidas pela RBC Preparações e sorteadas entre os competidores na Copa São Paulo Light.

Confira o cronograma da abertura do campeonato da OKN Júnior:

Sexta-feira (07/2)

08h14 – 1º treino

– 1º treino 10h05 – 2º treino

– 2º treino 11h40 – Tomada de tempos

Sábado (08/2)