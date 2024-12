Copa da NBA: Com triplo-duplo de Antetokounmpo, Bucks vencem o Oklahoma e são campeões

Na noite desta terça-feira, o Milwaukee Bucks derrotou o Oklahoma City Thunder e se sagrou campeão da Copa da NBA da temporada 2024 em jogo disputado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A equipe de Wisconsin se junta ao Los Angeles Lakers como as duas únicas franquias a conquistar o troféu, visto que é apenas a segunda edição da história.

Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque da partida com um triplo duplo (26 pontos, 19 rebotes e 10 assistências) e ainda por cima foi eleito o MVP do torneio. O Milwaukee venceu o torneio de forma invicta: 9-0.

A premiação da competição é generosa: cada atleta dos Bucks receberá 514 mil dólares (cerca de R$ 3,14 milhões). Já os jogadores do Thunder terão direito a 206 mil dólares (cerca de R$ 1,25 milhão).

Confira um resumo de cada quarto da final da Copa da NBA.

PRIMEIRO QUARTO

O jogo em Las Vegas começou com alguns erros ofensivos até que o craque Shai Gilgeous-Alexander converteu um arremesso de meia distância para abrir o placar. Desde então, as equipes adotaram estratégias ofensivas para buscar uma vantagem no início. Oklahoma conseguiu se distanciar fazendo 16-9 e forçando o primeiro time-out dos Bucks faltando 7min30.

O Milwaukee buscou a desvantagem na base das bolas triplas de Brook Lopez e Bobby Portis, até que virou o placar com arremesso do perímetro de Damian Lillard, fazendo o OKC pedir tempo para organizar a defesa.

No estouro do relógio, o ala-armador Alex Caruso conseguiu matar um arremesso da zona morta e levantar a torcida no final do primeiro quarto, mas após revisão desconsideraram a cesta pois a bola ainda não havia saído da mão do jogador. Oklahoma City Thunder na frente: 28-27.

SEGUNDO QUARTO

Lillard saiu do banco de reservas afiado e matou uma bola tripla no primeiro arremesso dos Bucks no segundo quarto. Logo após isso, o camisa 0 conseguiu três lances livres, convertendo dois deles. Mesmo com Shai no banco, o OKC puxou uma corrida 8-0 para assumir a vantagem no placar.

Assim como no primeiro quarto, o Oklahoma pecou nas bolas de três, matando apenas uma em 17 tentativas, enquanto os Bucks conseguiram fazer sete de 18. Os ânimos ficaram à flor da pele com um esboço de briga após pedido de tempo de Milwaukee, mas as coisas se acalmaram. No entanto, foram dadas duas faltas-técnicas para Hartenstein e para Andre Jackson Junior.

Pelo lado do Oklahoma City Thunder, Isaiah Harteinstein foi o destaque do time na primeira metade da partida com 14 pontos e 100% dos arremessos de quadra convertidos, além de seis rebotes e uma assistência. Já Giannis Antetokounmpo, pra variar, de destacou pelos Bucks com a mesma pontuação, cinco rebotes e três assistências. Placar no intervalo: Bucks lideram por 51-50.

TERCEIRO QUARTO

O Milwaukee Bucks abriu o segundo tempo com belas bolas triplas de Taurean Prince e Damian Lillard, trazendo vantagem para o time de Wisconsin. Em mais uma confusão na partida, o OKC recebeu outra uma falta-técnica (Luguentz Dort). Motivados, os Bucks conseguiram uma das maiores vantagens da partida faltando 8min30 para terminar o quarto.

Desde então, o Milwaukee dominou as ações ofensivas e tomou totalmente o controle do jogo, mantendo uma vantagem média de dez pontos no placar. Giannis, em meados do terceiro quarto, já vinha se aproximando de um triplo-duplo.

Shai até tentou monopolizar o ataque do seu time, mas pecou nos arremessos e cometeu perdas de posse. Os Bucks ainda conseguiram uma corrida 8-0 no final do quarto para ir para os últimos 12 minutos de jogo vencendo por 13 pontos de vantagem: 77-64.

QUARTO QUARTO

Gary Trent abriu os trabalhos no último quarto com uma bola tripla, aumentando ainda mais a vantagem de Milwaukee. Brook Lopez também anotou uma de três e fez o Oklahoma pedir tempo para tentar voltar ao jogo. Na volta, Lopez somou mais três e levou a diferença para 20 pontos.

Bobby Portis cometeu uma falta flagrante nível 1 ao dar uma cotovelada em Isaiah Joe, que deu dois pontos de lances livres ao OKC, além da posse de bola. Mas isso não deu o gás necessário, já que os Bucks seguiram matando bolas triplas e mantiveram a grande margem no placar.

E faltando 1min47 para terminar a partida, Giannis Antetokounmpo chegou ao triplo-duplo, coroando assim a perfeita campanha de sua franquia rumo ao título da Copa da NBA. Placar final da partida: 97-81 para o Milwaukee Bucks.