NBA Na Estrada apresenta novos apresentadores para terceira temporada

O NBA Na Estrada retorna para a terceira temporada no dia 4 de dezembro com novidades. O programa terá novos apresentadores que embarcarão em uma jornada no motorhome personalizado, descobrindo histórias inéditas e experiências bastidores da liga e das cidades que visitarão.

O elenco terá Fred Bruno, jornalista e apresentador; Ana Zortea, modelo e atriz; Fernando Medeiros, influenciador digital; e Caio Teixeira, especialista em basquete que participou das duas primeiras temporadas

O NBA Na Estrada será transmitido no canal do YouTube da NBA Brasil de 4 de dezembro a 26 de fevereiro, com novos episódios sendo exibidos toda quarta-feira às 19h. Durante as duas primeiras temporadas, o NBA Na Estrada registrou 74,8 milhões de visualizações, 5,3 milhões de interações e 1,5 milhão de horas assistidas.

Declarações do elenco:

Ana Zortea: “Estou muito empolgada por ser a primeira mulher a apresentar o NBA Na Estrada, e espero descobrir novas perspectivas durante a viagem. Quando comecei a acompanhar o basquete, devo admitir que não entendia muito, mas agora sinto que sei quase tudo, e adoro assistir a cada jogo. Sei que vou aprofundar ainda mais meu relacionamento com o basquete”.

Fernando Medeiros: “Espero que o programa seja mais uma oportunidade para mostrar que a NBA é muito mais do que apenas o que acontece na quadra. Meu objetivo é compartilhar com o público os diversos aspectos que cercam esse maravilhoso esporte chamado basquete. Este esporte me deu tudo na vida. Sou grato e quero mostrar os bastidores de um jogo para criar múltiplos pontos de contato para os fãs com a NBA”.

Fred Bruno: “Assistia a todos os episódios do NBA Na Estrada e me imaginava lá, vivendo essa experiência incrível. Agora é a minha vez. O basquete entrou na minha vida em 1997, quando assisti às finais entre o Chicago Bulls e o Utah Jazz. Minha paixão cresceu ainda mais por causa de Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. É daí que vem meu amor pelos Lakers. Estou realmente ansioso para explorar as cidades, conhecer os jogadores, mergulhar nos bastidores e viver cada arena”.

Informações adicionais:

O quarteto de apresentadores começará sua jornada em Houston, depois a caravana seguirá para Phoenix.

Em seguida, eles viajarão para a Califórnia para o confronto entre o Golden State Warriors, com Stephen Curry, e o Dallas Mavericks, liderado por Luka Doncic. Este provavelmente será o primeiro jogo de Klay Thompson contra seu ex-time.

Na parte final da temporada, o NBA Na Estrada seguirá para Sacramento.

No Brasil, os fãs podem aproveitar os jogos e a programação da temporada 2024-25 da NBA na ESPN, Disney+, Prime Video, NBA App e no canal do YouTube da NBA Brasil.

As duas primeiras temporadas do NBA Na Estrada estão disponíveis no canal do YouTube da NBA Brasil, apresentando destaques como o encontro dos apresentadores com Paul George durante um jogo do Los Angeles Clippers.

Para mais informações sobre a NBA no Brasil, os fãs podem conferir o NBA App ou seguir a NBA no Facebook (Facebook.com/NBABrasil), Instagram (@NBABrasil), X (@NBABrasil), TikTok (@NBA_Brasil) e YouTube (@NBABrasil).