COP29 traz soluções sustentáveis e novo impulso ao financiamento climático global

Na capital do Azerbaijão, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29) reúne líderes globais para enfrentar o desafio urgente do financiamento climático. Este evento ocorre em um momento crítico, marcado por uma série de crises globais que incluem conflitos persistentes, ameaças nucleares, crescentes desigualdades e divisões políticas. Diante desse cenário, a mitigação dos impactos ambientais tornou-se essencial para abordar muitos desses riscos.

António Guterres, secretário-geral da ONU, destacou 2024 como um ano que ilustrou “uma aula magistral em destruição climática”, com temperaturas recordes sendo registradas consecutivamente e oceanos aquecendo em níveis preocupantes. Guterres enfatiza que o financiamento climático deve ser visto não como um ato de caridade, mas sim como um investimento imprescindível, alertando que a inação dos países mais ricos pode resultar em custos elevados para toda a humanidade.

As discussões em Baku, iniciadas em 11 de novembro e previstas para durar até 22 de novembro, são vistas como cruciais para o futuro global. Especialistas ressaltam que as decisões tomadas influenciarão significativamente as próximas gerações. Entre os tópicos centrais está a demanda por maior apoio financeiro aos países em desenvolvimento, especialmente pequenos estados insulares e nações menos desenvolvidas, que enfrentam impactos desproporcionais das mudanças climáticas, como elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos.

Essas nações buscam assistência para fortalecer sua resiliência, transitar para economias de baixo carbono e mitigar perdas e danos. A ONU pressiona por um acordo robusto que garanta financiamento adequado para promover um futuro sustentável.

Simon Stiell, secretário executivo da COP, afirma que a conferência é uma oportunidade crucial para os líderes entenderem a necessidade de resultados concretos. As mudanças climáticas agravam-se rapidamente, tornando imperativo que bilhões de pessoas não sejam deixadas à mercê de decisões insuficientes na COP29.

Cúpula do G20

Paralelamente, espera-se que o G20 desempenhe um papel decisivo enquanto seus membros se reúnem no Brasil. A cúpula deve enviar sinais claros sobre a necessidade de subsídios aumentados, reformas nos bancos multilaterais de desenvolvimento e uma pressão significativa por transformações reais nos países industrializados.

Stiell enfatizou que, mesmo em tempos turbulentos e num mundo dividido, a cooperação internacional permanece a única via eficaz para enfrentar o aquecimento global. Guterres reforçou que o G20 possui grande influência econômica e diplomática e deve liderar com exemplo positivo.

Ele concluiu ao afirmar que, apesar dos desafios substanciais, há soluções viáveis à disposição. É crucial que o G20 aproveite todas as oportunidades para impulsionar ações transformadoras rumo a um mundo mais seguro e sustentável.