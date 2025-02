Cooperativas impulsionam produtores rurais com apoio estratégico no agronegócio

Em um mercado cada vez mais competitivo e um clima desafiador, o produtor rural precisa ter segurança desde a semeadura até a comercialização. As cooperativas, nesse processo, têm um papel fundamental, apoiando o agricultor na sua tomada de decisão e oferecendo a ele todo suporte para novas possibilidades.

Esse foi o destaque do painel sobre (como as cooperativas podem ser aliadas estratégicas dos produtores rurais no novo cenário do agronegócio), que aconteceu nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, no espaço digital do Show Rural, em coautoria do Grupo Conecta com a Coopavel.

De acordo com o Anuário do Cooperativismo 2024, divulgado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Brasil tinha 1.179 cooperativas do agronegócio até o final de 2023, representando a maior parte das cooperativas do país. O papel das cooperativas vai além da precificação e comercialização dos produtos. Elas também proporcionam conhecimento e formação pessoal e profissional aos cooperados.

Inclusão e crescimento sustentável no campo

As cooperativas do agronegócio desempenham um papel social importante por meio de comitês voltados para jovens, mulheres e homens. É essencial que toda a família esteja alinhada para o crescimento da propriedade, da cooperativa e do agronegócio. “Quando todos estão nivelados no mesmo conhecimento, a propriedade cresce, a cooperativa se fortalece e o agro se desenvolve,” afirmou Rosnei Alberto Soder, Diretor Executivo da Copercampos, durante o Show Rural.

Um dos temas debatidos foi a importância da sucessão familiar nas propriedades e a necessidade de o produtor rural buscar integração e diversificação para ampliar suas oportunidades. Simoni Nehues, Conselheira Administrativa da Lar Cooperativa, compartilhou sua experiência ao assumir a propriedade familiar aos 12 anos, após a morte do pai, enfrentando desafios sem preparo:

“As cooperativas oferecem a segurança que precisamos,” disse.

A palestrante Luciana Martins, conselheira de grandes empresas do agro, abriu o evento discutindo o cenário econômico mundial e as perspectivas para o agronegócio brasileiro:

“Estamos vivendo em um mundo globalizado e precisamos aprender a gerenciar o que podemos controlar. Apesar dos desafios econômicos, o Brasil vai continuar crescendo. Somos a melhor opção entre os países emergentes,” afirmou.

O evento também contou com Claudinei Frediani Junior, produtor rural e fundador do Núcleo Agro da XP Investimentos, que destacou:

“O produtor tem que ter estratégias para comercializar seus produtos e aprender a fazer a gestão dos riscos de mercado. Hoje, ele encontra várias formas de fazer isso.”

Road Trip CCAgro levará conhecimento ao campo

A Road Trip é uma extensão do Congresso Conecta Agro (CCAgro), que ocorrerá em julho de 2025, reunindo os principais eventos do Grupo Conecta: Top Farmers, Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias (ENCA), Encontro de Gestão dos Cafeicultores, além dos novos encontros Mega Pec (pecuaristas e indústrias) e o Fórum da Cana (produtores, usinas e cooperativas).

O evento passará pelos principais encontros do agro em 2025, como Expodireto Cotrijal e Agrishow, consolidando-se como um espaço estratégico para o futuro do setor. O objetivo é levar capacitação e conhecimento ao campo com uma programação especial em parceria entre o Grupo Conecta e os organizadores das maiores feiras agropecuárias do Brasil.