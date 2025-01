Cooperação entre os correios do Brasil e de Portugal oferece serviços a emigrantes

Os correios brasileiro e português assinaram um protocolo de cooperação estratégica que prevê a ampliação da oferta de serviços às respectivas comunidades residentes em Portugal e no Brasil, com o desenvolvimento de novas soluções de negócio que melhor atendam a essas comunidades.

“Como nações irmãs, entendemos ser necessária essa atenção especial aos residentes. Esse é o início de uma parceria que renderá resultados importantes para as operações postais dos dois países, que possuem históricos laços sociais, culturais e comerciais”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“Este compromisso com os Correios do Brasil é mais uma expressão do nosso importante papel social e da proximidade dos CTT aos portugueses, estejam eles onde estiverem. A partir de agora, a comunidade portuguesa no Brasil terá acesso facilitado aos serviços dos CTT, reforçando os laços e afinidade entre os dois países”, afirmou o CEO dos Correios de Portugal, João Bento.

O protocolo estabelece o compromisso de oferecer serviços e produtos, operações e atendimento ao cliente em cada empresa nos seus mercados, abrangendo as áreas de negócio onde ambas atuam, como mensagens, encomendas, logística e tecnologia de suporte aos negócios.

Está previsto ainda o aumento dos serviços às comunidades imigrantes, considerando a forte afinidade entre os países e a relevância da comunidade portuguesa no Brasil e da brasileira em Portugal. As duas empresas também se comprometem a avaliar potenciais investimentos conjuntos em áreas como infraestrutura, tecnologia, inovação e sustentabilidade.