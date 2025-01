‘Ainda Estou Aqui’ lidera as bilheterias de Portugal e se aproxima de recorde

O filme “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, fez sua estreia com grande sucesso nas bilheteiras de Portugal, alcançando a liderança no ranking de ingressos vendidos. O longa superou a animação “Mufasa: O Rei Leão”, que dominava as salas de cinema portuguesas há quatro semanas consecutivas desde seu lançamento.

Baseado na obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, o filme arrecadou impressionantes US$ 256 mil em seu fim de semana de estreia, sendo exibido em 87 salas de cinema. Durante esse período, cerca de 37 mil ingressos foram vendidos, sinalizando uma recepção calorosa do público.

A arrecadação coloca “Ainda Estou Aqui” a poucos passos de se tornar um dos maiores sucessos brasileiros nas bilheteiras portuguesas, se aproximando do recorde de “Tropa de Elite”, que obteve uma receita de US$ 376 mil em sua estreia no país.

A crítica também recebeu o filme com entusiasmo. O jornal O Público destacou a atuação marcante de Fernanda Torres e elogiou a habilidade de Salles em recontextualizar questões políticas relevantes do passado no cenário atual.