COOP reinaugura loja de supermercado e reforça conceito de proximidade

Como forma de oferecer aos seus cooperados e clientes maior experiência e vivência nos três atributos da marca – conveniência, convivência e consciência-, a Coop reinaugurou na manhã de quinta-feira (30) a loja de supermercado localizada em Santo André (Avenida D. Pedro I, 722 – Vila América).

De acordo com o CEO Pedro Mattos, além da aplicação da nova identidade visual e melhorias no layout interno, a unidade reforçou o conceito de proximidade e de vendas mais frequentes por estar situada numa área de intenso tráfego de pedestres.

Para isso, as áreas de food e hortifrúti foram ampliadas a fim de que o cliente possa encontrar maior variedade de produtos saudáveis, in natura, frios e congelados, bem como espaço de cafeteria, pizzas e refeições prontas, sushi, açougue e adega completa com vinhos nacionais e importados.

“Com maior harmonia entre os setores, os nossos cooperados e clientes contam agora com corredores mais amplos e com uma experiência muito mais fluída”, destaca Pedro Mattos.

O autosserviço de supermercado passou de 1.100 para 1.868 metros quadrados, seis caixas de autoatendimento, sete checkouts e 76 vagas de estacionamento. O setor de padaria e confeitaria conta com a Ilha Maracanã, que permite uma visão de 360º dos produtos expostos.

Com a reforma da unidade D. Pedro, a drogaria recebeu nova identidade visual, com destaque para as cores verde e branca, e passou a operar de forma híbrida, com acesso interno pela loja de supermercado e externo. “O novo formato de atendimento deverá gerar um aumento de 15% no fluxo de clientes”, projeta Gustavo Ramos, diretor do Negócio Drogaria.

A solenidade de reinauguração contou com a presença de sócios-fundadores, de representantes do Conselho de Administração, dos diretores executivos, colaboradores e cooperados.