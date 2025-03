Coop realiza feirão de empregos em Santo André

O setor supermercadista segue em expansão, e somente no Estado de São Paulo há cerca de 35 mil oportunidades de emprego em diversas funções, segundo a Associação Paulista de Supermercados (APAS).

Entre as redes que acompanham esse crescimento está a Coop, que vem modernizando suas lojas e buscando profissionais para preencher postos de trabalho em praticamente todas as suas 103 unidades de negócios.

Para suprir essa demanda, a Coop promoverá amanhã (13 de março), das 9h às 13h, um feirão de empregos na unidade localizada na Avenida Pereira Barreto, 1286, Bairro Paraíso, em Santo André. O processo seletivo será realizado presencialmente, e os interessados devem comparecer ao local portando uma cópia do currículo.

As oportunidades abrangem diversas funções, incluindo açougueiro, fiscal de loja, atendente de padaria, cozinha, cafeteria, frios e laticínios, operador de caixa e farmacêutico.

Além disso, a equipe de Aquisição de Talentos da Coop também estará presente no Feirão de Emprego para Mulheres, que acontece na sexta-feira (14 de março), em São Bernardo do Campo. O evento, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude do município, será realizado no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, com acesso pelo Portão 5, na Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta, das 8h às 15h.

No portal https://coop.jobs.recrut.ai/ é possível visualizar todas as vagas e locais de trabalho.

Segundo Alexandre Cyríaco, gerente de Recursos Humanos da Coop, trabalhar no setor supermercadista representa uma oportunidade de aprendizado, com chances de transitar por diversas áreas e ampliar os conhecimentos. “Além disso, a empresa oferece possibilidades de crescimento e desenvolvimento e diversos benefícios, como participação nos resultados, previdência privada, vale-transporte, assistência médica, convênio com academias e universidades, cursos profissionalizantes, refeitório no local e descontos especiais nas compras realizadas nas lojas e drogarias da rede”.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.