COOP prevê a produção de 300 toneladas de panetone de marca própria

A Central de Panificação Coop (CPAN), localizada na cidade de Mauá, já iniciou a produção de 300 toneladas de panetone de marca própria Delícias da Coop para atender à demanda das festas de final de ano. No momento, estão no formo as versões frutas e chocolate, em embalagens de 400 gramas e 1 quilo, e o sabor floresta negra de 400 gramas. Mas, entre os meses de novembro e dezembro, chegarão às gôndolas novos sabores com produção limitada.

Segundo Daniela Marchiolli, gerente de categoria, com o aumento da produção, a Coop recorreu à contratação temporária de 64 colaboradores, sendo 30 para trabalhar na CPAN e outros 34 demonstradores, que estarão presentes em todas as lojas do varejo alimentar. “Afinal, na categoria de panetone, o produto Coop é o mais escolhido e valorizado pelos clientes entre todas as marcas comercializadas na rede”.

O panetone é um dos produtos de marca própria Coop mais antigo. A primeira fornada de 6 mil unidades assada para o Natal de 1976 saiu da padaria da loja Queirós, em Santo André, encarregada de abastecer as unidades Parque das Nações (Santo André), Joaquim Nabuco (São Bernardo do Campo) e Joana Angélica (São Caetano do Sul). Fez tanto sucesso que a produção mais do que dobrou no Natal seguinte, alcançando 16 mil unidades, e continuou crescendo em ritmo acelerado.

Até que, em 2012, a Coop decidiu colocar o panetone em linha de produção durante o ano inteiro, sendo uma das primeiras redes supermercadistas paulistas a tal ousadia. Hoje, entre as duas versões, frutas e gotas de chocolate, são produzidas mensalmente 10 toneladas.

“O segredo do sucesso está na qualidade dos produtos e no processo de fermentação natural da massa, desenvolvida naquela época. Preservamos a origem, mas sempre com oportunidades de melhorias para agradar nossos cooperados e clientes”, explica Daniela Marchiolli.