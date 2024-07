COOP finaliza implantação de novo sistema de gestão empresarial

No início deste mês de julho, a Coop finalizou o projeto de migração do sistema de gestão empresarial para o ERP SAP S/4 HANA – uma mudança necessária para suportar a capacidade de crescimento da rede e atender à sua nova estrutura organizacional.

O projeto de arquitetura de sistemas, batizado de I9Coop, teve início em 2020 e foi realizado por ondas a fim de envolver todas as operações e gestão das lojas de varejo alimentar e drogarias. A última etapa foi o Centro de Distribuição (CD), que recebe, armazena e distribui 80% do abastecimento dos supermercados e drogarias.

“A virada da chave não causou impacto à operação e agora, todas as nossas unidades de negócios, a retaguarda operacional e a área administrativa estão integralizadas à plataforma SAP, que garante, entre tantos benefícios, melhor eficiência operacional – um dos três eixos do planejamento estratégico -, além de dar suporte ao ritmo de expansão com eficiência e confiabilidade”, explica o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos.

Em 2021, o projeto I9Coop realizou a implementação do sistema SAP S/4 HANA para as áreas administrativas e, no ano seguinte, a segunda etapa de implementação, chamada de Retail, foi estendida para os processos com artigos e produtos de revenda. A sua finalização aconteceu no Centro de Distribuição através do SAP S/4 HANA EWM (Extended Warehouse Management) – uma solução avançada de gerenciamento para atender às necessidades dos armazéns e setores logísticos.

“A nova ferramenta também facilita o fluxo de informações em diferentes níveis, oferece indicadores de performance e auxilia na gestão com redução de tempo e de custos gastos no processo – itens importantes para continuarmos competitivos no mercado e com um crescimento perene e sustentável de nossa rede”, completa Pedro Mattos.