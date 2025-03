COOP Drogaria inaugura 69ª unidade com investimento de R$ 950 mil

A Coop Drogaria ampliou sua presença na região do Grande ABC com a inauguração de sua 69ª unidade, localizada na Avenida Kennedy, 520, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. A nova loja, inaugurada na última sexta-feira (14 de março), representa um investimento de R$ 950 mil.

Com uma área de 250 metros quadrados de autoatendimento, a drogaria oferece um portfólio de 12 mil itens, incluindo medicamentos genéricos, dermocosméticos e suplementos.

De acordo com Gustavo Ramos, diretor do Negócio Drogaria, a inauguração marca o início do plano de expansão da rede para 2025. “Até dezembro, planejamos abrir outras unidades dentro do nosso raio de atuação”, afirmou o executivo.

A nova unidade reforça o compromisso da Coop Drogaria em promover a saúde e o bem-estar, ao mesmo tempo em que amplia sua capilaridade na região.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 69 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.