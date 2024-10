Desconto e avaliação gratuita de saúde em duas Drogaria COOP de Santo André

Neste mês de outubro, duas unidades da Coop Drogaria localizadas em Santo André, que possuem o espaço de atendimento de saúde NeoCare, realizarão o teste de perfil lipídico com desconto e avaliação gratuita de débito do sono.

O perfil lipídico, também chamado de lipidograma, tem como objetivo verificar a quantidade de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos, pois quando estão com valores fora do normal podem desenvolver doenças cardiovasculares, como angina, infarto, AVC ou trombose venosa.

Já a avaliação de débito do sono visa verificar a qualidade do sono, haja vista que uma pessoa com constante sonolência diurna é indicativo para algumas doenças como hipertensão, ataque cardíaco e depressão.

O espaço NeoCare fica localizado nas unidades da drogaria Coop da Avenida Dom Pedro II, 217 – Bairro Jardim – WhatsApp (11) 95306-3895 e da Avenida Portugal, 865 – Centro – WhatsApp (11) 94486-3442. Para realizar os serviços, é necessário fazer agendamento prévio.