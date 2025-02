COOP amplia programa de logística reversa em suas lojas

Reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade, a Coop firmou parceria com o Grupo Heineken e a Ambipar para a instalação de Retorna Machines em suas unidades. A iniciativa visa ampliar a logística reversa e incentivar o descarte consciente de embalagens pós-consumo, além de fortalecer as ações de responsabilidade ambiental.

As Retorna Machines são Pontos Voluntários de Coleta (PEV) que permitem o descarte de embalagens pós-consumo: papéis, plástico, metal, alumínios e vidro. Além de fazer o descarte de forma adequada, o cliente ainda pode participar do Programa Triciclo de Benefícios, acumulando pontos (tricoins), que podem ser trocados por descontos em empresas como Enel, Mercado Pago e Bilhete Único. Outro benefício que será implantado em breve é a troca de tricoins por vouchers de descontos em produtos do Grupo Heineken.

Inicialmente, foram contemplados com as máquinas o Empório Coop e nove lojas de supermercado, localizadas em Santo André, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. O Grupo Heineken é patrocinador do projeto e vem apoiando todo o planejamento da expansão. Além do Retorna Machines, em janeiro, o Grupo Heineken ampliou a atuação de seu programa de retornabilidade do vidro Volte Sempre para Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

O gerenciamento e a troca dos PEV são realizados pela Ambipar e as estações, por serem automatizadas, notificam a gerenciadora quando estão próximas da capacidade máxima a fim de agilizar a coleta. A Ambipar é uma empresa especializada em soluções ambientais integradas, com presença em mais de 40 países.

Por meio do pilar Coop Faz Bem Pro Planeta, da plataforma de responsabilidade Coop Faz Bem, a rede de varejo possui outros programas que já retiraram do meio ambiente várias toneladas de materiais que seriam descartados incorretamente.

Nos dois últimos anos, por exemplo, os coletores instalados nas unidades de supermercado receberam mais de 4 toneladas de pilhas e, ao longo de 2024, foram 4,7 mil toneladas entre materiais recicláveis e não recicláveis, totalizando em 20 anos, mais de 18 mil toneladas. Todo o óleo de cozinha utilizado nas unidades de supermercado Coop também passam pelo devido descarte. Em 2024, foram 18,6 mil litros e 160 mil litros em 15 anos.

Para receber os medicamentos vencidos, as 68 unidades de drogarias Coop possuem coletores específicos e, desde 2015, os clientes já descartaram cerca de 60 toneladas de itens.