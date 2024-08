Ambipar e ANCAT se unem para profissionalizar as cooperativas de reciclagem do Brasil

A Ambipar, multinacional brasileira líder global em soluções ambientais, anuncia parceria com a Circular, que atua junto à Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) para a criação do Projeto Circular, que busca estruturar cooperativas e proporcionar condições dignas de trabalho a catadores de materiais recicláveis.

A ANCAT possui 512 cooperativas associadas e 766 mil toneladas de resíduos recuperados, representando mais de 20% da coleta de material reciclável no Brasil. Seu alcance abrange um ecossistema de até 3 mil cooperativas e cerca de um milhão de catadores e sua atuação não é só técnica, mas promove mudanças estruturais para o benefício do segmento.

O Projeto Circular consiste na transformação das operações dessas cooperativas, por meio da profissionalização de todo o processo de tratamento dos resíduos. O projeto vai apoiar a formalização dos trabalhadores cooperados, na instalação e atualização de equipamentos para manuseio e separação dos materiais além de implementação de gestão voltada a produtividade. Como primeiro passo, será feito um mapeamento da realidade e necessidade de cada cooperativa que integra o ecossistema da ANCAT, com posterior elaboração de planejamento para transição em cada uma delas.

“Com isso, a cadeia ganha em humanização, renda e visibilidade”, afirma Roberto Rocha, presidente da ANCAT. “Essa parceria tem um impacto social imenso e vem para fortalecer o elo com o nosso ecossistema e trazer os catadores como protagonistas essenciais na cadeia da reciclagem”.

Com um salto na rede da reciclagem e o fortalecimento desta categoria, o projeto também antecipa uma necessidade do mercado e deve potencializar ainda mais a logística reversa do Brasil.

O projeto vai implementar a expertise de gestão e de soluções da Ambipar em economia circular, além de oferecer treinamentos, uniformes, EPIs (equipamentos de segurança), maquinários, prensa e esteiras para separação e agregação dos recicláveis dentre outros equipamentos, criação de refeitório, vestiários, além de organização e limpeza dos espaços de armazenamento dos resíduos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei 12.305/2010, obriga fabricantes, comerciantes, distribuidores e importadores a comprovarem a logística reversa de, em média, 30% das embalagens colocadas no mercado todos os anos. Essa política funciona por meio de programas que comprovam, via certificação de logística reversa, a destinação correta de embalagens.

“Ao apoiar essas cooperativas, temos um ganho exponencial não apenas para o nosso negócio, mas também para o modelo de economia circular ao agregar ganhos ambientais, sociais e econômicos para todo o Brasil”, explica Felipe Cury, Head de Pós-Consumo da Ambipar.

O projeto prevê, também, a substituição das tradicionais carroças de catadores de reciclável por triciclos elétricos (imagem abaixo). O objetivo é facilitar o transporte, aumentar a produtividade e diminuir a carga, otimizando assim o trabalho braçal com o uso de energias limpas e sustentáveis para o meio ambiente.