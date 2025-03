Contrata SP conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência

No dia 14 de março, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, promove mais uma edição do programa Contrata SP, voltado para pessoas com deficiência que buscam reintegração ao mercado de trabalho.

A Oxxo, conhecida rede de lojas de conveniência, disponibiliza 100 vagas para o cargo de atendente, sem exigir experiência anterior. As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de março através do Portal Cate.

O processo seletivo ocorrerá entre às 9h e 16h no Cate Central. Essa é uma oportunidade significativa para candidatos que desejam uma recolocação rápida, pois a equipe de recursos humanos da Oxxo estará presente para acelerar as etapas do processo de contratação. O salário inicial previsto para os selecionados é de R$ 1.800, podendo ser elevado a R$ 2.000 após um período de três meses de trabalho.

Os participantes contarão com o suporte de intérpretes de Libras e da CIL – Central de Intermediação de Libras. É imprescindível que os candidatos levem consigo um currículo atualizado, além dos documentos pessoais como CPF, RG, carteira de trabalho e laudo médico no dia da seleção.

Essas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem se inscrever no Portal Cate até o dia 13 de março e comparecer ao Cate Central no dia 14 dentro do horário estipulado.