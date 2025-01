Contorno Norte de Caraguatatuba completa um ano com impactos positivos para a região

O Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios (SP-099) completou um ano de operação em dezembro de 2024. O novo trecho facilita o acesso dos usuários às cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, ampliando a fluidez do trânsito e a segurança no trecho com cerca de oito quilômetros.

A rodovia, localizada entre Caraguatatuba (km 82) e o acesso à praia de Massaguaçu, possui quatro túneis lado a lado, dois em cada sentido, entre 270 e 395 metros de extensão. Em condições normais, o trajeto dura, aproximadamente, oito minutos, com velocidade máxima permitida de 80 km/h.

No final do ano passado, o motorista Cássio Adriano Ignácio, 50 anos, viajou com a família e utilizou o Contorno Norte pela primeira vez, aprovando a segurança viária e economia no tempo de viagem. “Saímos de Jundiaí com destino a Ubatuba e o trajeto foi significativamente mais rápido e tranquilo, sem a necessidade de passar por Caraguatatuba, o que melhorou consideravelmente a experiência”, comenta Ignácio.

Os motoristas agora podem evitar os engarrafamentos urbanos, resultando em trajetos mais rápidos e previsíveis, o que é especialmente benéfico para o transporte de cargas e serviços de emergência. Além disso, a concessionária Tamoios reforça que a diminuição do tráfego nas áreas centrais contribuiu para a redução da poluição sonora e das emissões de gases poluentes, melhorando a qualidade do ar e o bem-estar da população.

De acordo com Luiz Felipe Neves, diretor-executivo da Tamoios, o Contorno Norte foi inaugurado um ano antes do prazo previsto, trazendo benefícios imediatos aos usuários, como a redução do tráfego urbano em Caraguatatuba e a diminuição do tempo de viagem até Massaguaçu. “Isso melhora significativamente a qualidade de vida dos moradores das áreas centrais, oferecendo mais tranquilidade, menos estresse diário, congestionamentos e poluição”, destaca Neves.

A prefeitura de Caraguatatuba informa que os impactos do Contorno Norte já refletem na mobilidade e economia locais, uma vez que a nova via reduziu o fluxo de veículos pesados no centro, melhorando a fluidez do trânsito e tornando os deslocamentos mais rápidos e seguros. Além disso, a infraestrutura facilitou o acesso às rodovias estaduais, beneficiando o transporte de mercadorias e incentivando novos investimentos. A administração municipal também sente os efeitos do empreendimento com o aumento no número de visitantes, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia e comércio.

Meio Ambiente

A construção do empreendimento promoveu avanços significativos em mobilidade, segurança e em sustentabilidade ambiental, com a construção de duas passagens para animais silvestres no trecho, cercamento de fauna e avifauna, e a instalação de sistemas de contenção em caso de ocorrências envolvendo produtos perigosos.