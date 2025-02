Conta de Kanye West no X é desativada após postagens antissemitas

A conta de Kanye West na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, foi desativada em decorrência de uma série de postagens controversas que continham declarações racistas e antissemitas. Entre os comentários feitos pelo rapper, destacam-se afirmações chocantes como “Eu sou nazista” e elogios a Adolf Hitler, que West descreveu como um indivíduo “moderno“. Essas declarações geraram forte repúdio por parte de diversas organizações, incluindo a Liga Antidifamação (ADL) e o Comitê Judeu Americano. Celebridades também se manifestaram contra os comentários de West, como o ator David Schwimmer, conhecido por seu papel na série “Friends”. Em sua rede social, Schwimmer pediu ao CEO do X, Elon Musk, que tomasse providências para remover o rapper da plataforma.

Repercussões e posicionamento de celebridades

“Não podemos impedir um fanático de espalhar seu ódio ignorante… mas podemos parar de dar um megafone para ele, Sr. Musk”, escreveu o ator em um post no Instagram. Ele destacou a preocupação com a influência de West, lembrando que seus 32,7 milhões de seguidores representam um número significativamente maior do que a população judaica global. O ator enfatizou que discursos de ódio têm consequências reais e tangíveis.

Ainda não está claro se a desativação da conta foi uma ação voluntária por parte de Kanye West ou uma decisão da própria plataforma. Além das postagens antissemitas, o rapper utilizou o X para defender o colega Sean “Diddy” Combs e para fazer comentários polêmicos sobre sua esposa, Bianca Censori.

Histórico de controvérsias

Em uma das suas publicações, West afirmou que “adora quando judeus dizem que não podem trabalhar com ele” e garantiu que “nunca vai se desculpar” pelos seus comentários antissemitas.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Kanye West se envolve em controvérsias desse tipo. Em 2022, ele havia sido restringido na mesma plataforma após declarar que daria um “golpe mortal 3” contra judeus, uma frase que poderia ser interpretada como uma alusão a um termo militar dos EUA relacionado à prontidão diante de ameaças. Essas declarações provocaram reações negativas significativas e resultaram no término de parcerias com empresas como a Adidas, além da suspensão temporária da conta do artista na época.