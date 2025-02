Kanye West retorna às redes sociais com controvérsias e declarações polêmicas

Poucos dias após a sua aparição controversa na cerimônia do Grammy de 2025, onde chamou a atenção ao lado de sua esposa Bianca Censori, Kanye West voltou a ser o centro das atenções na manhã desta sexta-feira (7). O rapper utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para disparar uma série de declarações que geraram indignação e polêmica.

No início de sua sequência de postagens, West fez ataques diretos à comunidade judaica, reiterando que não se desculpará por seus comentários antissemitas. Em um tom provocativo, afirmou: “Posso dizer a p*rra que eu quiser dizer para sempre”. As postagens incluíram insultos direcionados a grupos raciais e comentários depreciativos sobre pessoas que se afastaram dele.

Além disso, ele fez declarações controversas sobre sua relação com a esposa, afirmando ter “domínio” sobre ela, e surpreendeu ao se autodeclarar nazista, gerando uma onda de críticas nas redes sociais. Em suas palavras: “Eu amo Hitler. E aí, vadias?”.

West também expressou sentimentos ambivalentes sobre suas amizades, revelando que não considera ter amigos verdadeiros, exceto Ty Dolla $ign, que segundo ele foi o único a apoiá-lo durante períodos difíceis. Ele mencionou ainda um desdém generalizado em relação à indústria do entretenimento, afirmando que as celebridades estão “falidas” e que interagir com elas não traz benefícios financeiros.

O rapper não hesitou em exibir sua riqueza em meio às polêmicas, declarando que seu patrimônio líquido é de US$ 2,77 bilhões. Apesar da controvérsia em torno de sua imagem pública, revelou preferir passar o tempo jogando videogame do que realizar turnês, mas continua a fazê-las por questões financeiras.

Outra questão levantada por Kanye foi sua admiração pela China, ressaltando que este país sempre o acolheu mesmo quando enfrentou rejeições nos Estados Unidos. Suas publicações elogiosas à China contrastam com suas críticas aos judeus e ao público em geral.

Por fim, Kanye West fez referência à prisão do rapper Sean Combs (Diddy), atual alvo de acusações graves como abuso e tráfico sexual. O artista expressou apoio a Diddy ao escrever “Puff livre” em suas postagens.

Ainda em 2024, Kanye West enfrentou acusações de conduta inapropriada durante uma sessão de estúdio com Diddy, envolvendo alegações de abuso e exposição a conteúdos impróprios. As controvérsias continuam a cercar a figura pública do rapper, que parece estar longe de encontrar estabilidade em sua carreira e vida pessoal.