Consulta pública do Circuito das Águas vai até sexta-feira (21)

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) realiza até o dia 21 de março a consulta pública sobre a concessão do Lote Rodoviário Circuito das Águas. Todas as contribuições apresentadas serão analisadas e poderão ser incorporadas ao projeto. O formulário para envio de contribuições está disponível no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos.

Na última semana, a SPI realizou três audiências públicas para apresentar o projeto e ouvir a sociedade. Os encontros ocorreram presencialmente em Campinas (10/3) e Mogi Guaçu (11/3), além de uma sessão híbrida na Artesp, em São Paulo (14/3).

O lote abrangerá 533 km que cortam 33 municípios e desempenham papel estratégico para a economia, o turismo e a mobilidade. O projeto prevê investimentos de R$10 bilhões em duplicações, faixas adicionais, acostamentos e passarelas, entre outras melhorias.

A concessão incluirá trechos das rodovias SP-008, SP-063, SP-095, SP-107, SP-133, SP-147, SP-324, SP-332, SP-340, SP-342, SP-354 e SP-360, beneficiando cidades como Águas da Prata, Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Campinas, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, Espírito Santo do Pinhal, Franco da Rocha, Holambra, Itapira, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Limeira, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Pedreira, Pinhalzinho, Santo Antônio de Posse, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro e Vinhedo.

Entre as melhorias previstas, estão 187 km de duplicações, 109 km de faixas adicionais e terceiras faixas, 133 km de acostamentos ampliados ou implantados e 137 km de marginais. Além disso, será construído um novo contorno viário em Águas da Prata, 45 passarelas, 156 novos pontos de ônibus, 77 dispositivos de acesso e 112 novas obras de arte especiais.

A concessão trará mais segurança e fluidez, com a modernização da infraestrutura e da adoção de tecnologia de ponta, bem como impacto direto na economia local, com a criação de mais de 12 mil empregos diretos e indiretos.

O edital será publicado em maio de 2025, com o leilão previsto para setembro e a assinatura do contrato em janeiro de 2026.