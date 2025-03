Consulta pública da Rota Mogiana recebe sugestões até sexta-feira (21)

O prazo para a Consulta Pública referente à concessão do Lote Rota Mogiana, uma iniciativa do Governo de São Paulo através da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), termina na próxima sexta-feira, dia 21. As contribuições dos cidadãos serão analisadas cuidadosamente e poderão ser incorporadas ao projeto final. Os interessados podem acessar o formulário destinado ao envio de sugestões no portal da SPI.

Na semana anterior, a SPI promoveu três audiências públicas com o intuito de apresentar o projeto à população e ouvir suas opiniões. Os encontros ocorreram em São João da Boa Vista, no dia 12 de março, em Mococa, no dia 13, e uma sessão híbrida foi realizada na sede da Artesp, em São Paulo, no dia 14.

O Lote Rota Mogiana abrange um total de 385 quilômetros de rodovias, beneficiando diretamente 19 municípios do estado. O investimento estimado para a implementação do projeto é de R$6 bilhões, que será direcionado à duplicação de trechos, construção de faixas adicionais, implantação de acostamentos e passarelas, além de outras melhorias na infraestrutura rodoviária.

A concessão abrangerá trechos das rodovias SP-135, SP-215, SP-304, SP-333, SP-338, SP-340, SP-344, SP-346, SP-350 e SPI-225/342. Os municípios que se beneficiarão incluem Aguaí, Americana, Cajuru, Casa Branca, Cravinhos, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Serrana e Vargem Grande do Sul.

O plano prevê a execução de 60 km em duplicações, 53 km em faixas adicionais e terceiras faixas, além da ampliação ou construção de 118 km de acostamentos e 32 km de marginais. Adicionalmente, serão edificadas 17 passarelas e 23 novos pontos de ônibus. O projeto também contempla a criação de 15 dispositivos de acesso e 69 novas obras de arte especiais para assegurar maior segurança viária e melhorar o fluxo do tráfego.

Além das melhorias estruturais e na mobilidade urbana, a concessão promete gerar um impacto significativo na economia local com a criação de mais de 7 mil empregos diretos e indiretos.

A previsão é que o edital seja publicado em julho de 2025. O leilão está agendado para novembro do mesmo ano e a assinatura do contrato deverá ocorrer em janeiro de 2026. A instalação dos pórticos para o sistema de pedágio eletrônico está programada para começar em novembro de 2026.