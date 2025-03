Consulado do Japão faz doação para manutenção do Pavilhão Japonês

Na manhã do último dia 19 de março de 2025, o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Toru Shimizu, e o presidente do Bunkyo, Renato Ishikawa, estiveram reunidos para a cerimônia de doação de recursos ao Pavilhão Japonês pelo governo japonês, por meio do projeto Kusanone Bunka, projeto comunitário voltado à cultura, no valor de U$ 72,460, para o Projeto de Manutenção do Telhado do Pavilhão Japonês.

“Hoje é um dia feliz para todos nós”, anunciou Cláudio Kurita, presidente da Comissão de Administração do Pavilhão Japonês. “Agradecemos imensamente o apoio do Consulado do Japão em São Paulo, em especial ao Departamento Cultural para o encaminhamento de nosso projeto Kusanone Bunka que nos possibilitou o recurso de cerca de 70 mil dólares para o Pavilhão Japonês”, ressaltando que “o objetivo principal da Projeto de Manutenção do Telhado é garantir a preservação e segurança do Pavilhão, um importante patrimônio cultural e artístico representativo do intercâmbio Brasil-Japão”.

Renato Ishikawa (presidente do Bunkyo) e o cônsul geral do Japão, sr. Toru Shimizu/Divulgação

Construído ao lado do Pavilhão, e ligado por uma passarela, o Salão de Exposição (área de 312 m2) abriga uma mostra permanente de numerosos objetos relacionado à história e cultura japonesa e abriga diferentes eventos como oficinas e palestras.

Em 2015, a equipe da Nakashima Komuten, empresa japonesa que, desde 1988, tem realizado voluntariamente a restauração das instalações de madeira, fez uma ampla reforma da área interna e externa do madeiramento do Salão de Exposição, incluindo um minucioso trabalho de restauração de toda a estrutura do forro. Na ocasião, “por falta de verba, não foi possível fazer a substituição do telhado de amianto”, acrescentou Kurita, “e o nosso propósito era encontrar uma forma de concretizar esse sonho na comemoração do 70º aniversário do Pavilhão”.

Agora, com os recursos assegurados pelo governo japonês, serão encomendadas a réplica de telhas japonesas (as mesmas que cobrem o Pavilhão principal) para uma empresa especializada. Além das telhas, também consta do projeto a substituição das caixas d´água (também de amianto). Isso será possível graças à doação da Acqualimp, uma das empresas referências em armazenamento, saneamento e purificação de água.

O presidente Kurita acrescenta ainda que, na próxima etapa estará contatando a empresa Nakashima Kumuten para que, se possível, um dos carpinteiros acompanhe essa obra para garantir a “preservação da estrutura do forro e da construção”. Construído em 1954, e considerado um dos únicos pavilhões fora do Japão a preservar suas características originais, o Pavilhão Japonês, ao longo dos anos, passou por várias reformas de suas instalações de madeira e, a partir de agora, “iniciamos a obras de manutenção são essenciais para proteger a estrutura das instalações e assegurar sua preservação”, afirma.

Futuro do Pavilhão Japonês

“Guardo com muito carinho as manifestações dos sentimentos calorosos dos brasileiros”, afirmou o cônsul-geral Toru Shimizu, lembrando da visita ao Brasil em diversas missões diplomáticas. Ele lembra que recebeu com grande alegria a notícia de sua nomeação para cônsul-geral em São Paulo e, agora, com esse mesmo sentimento colaborou para a renovação do telhado do Salão de Exposição.

“Telhado é algo muito simbólico na construção de uma casa, cimentar o piso é importante, mas o telhado tem de ser algo sólido, duradouro”, declarou o cônsul-geral Shimizu, reiterando o significado especial da cerimônia de doação.

“A doação do Consulado Geral do Japão tem um significado muito especial tanto por seu valor, que nos possibilita atender à urgência da reforma do telhado, como também por representar um marco nas comemorações dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países”, afirmou Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo. Além disso, continua, “para o Bunkyo, que neste ano completa 70 anos, é uma comemoração dupla, visto que desde sua fundação é responsável pela administração e manutenção do Pavilhão Japonês”.

Pavilhão Japonês

Construído em 1954 pelo governo japonês e pela comunidade nipo-brasileira, o Pavilhão Japonês foi presenteado à Prefeitura de São Paulo em comemoração ao IV Centenário da cidade. Montado em madeira seguindo as técnicas tradicionais japonesas, o Pavilhão é uma referência cultural do país e marco representativo do intercâmbio Brasil-Japão. Autoridades japonesas, de passagem pelo Brasil, costumam visitar o Pavilhão Japonês numa reverência à amizade entre os dois países.

Bunkyo

O Bunkyo – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e da Assistência Social, fundada em 1955, é uma entidade sem fins lucrativos voltada à missão de preservar e divulgar a cultura japonesa no Brasil, além de manter ações continuadas de assistência social voltadas à pessoa idosa. Além de administrar o Pavilhão Japonês desde sua fundação, é responsável pela manutenção do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil e pelo Parque Bunkyo Kokushikan em São Roque.

Pavilhão Japonês – Parque do Ibirapuera

portão 10 – próximo ao Planetário

Funcionamento: Quinta – 10 às 17h – entrada gratuita

Sexta, Sábado, Domingo – 10 às 17h – inteira R$ 15 / meia R$ 7