Pavilhão Japonês realiza Hachimitsu Matsuri 2025, festival dedicado às abelhas e ao mel

De 10 a 13 de abril, o Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera, em parceria com o Coleção Abelhas, realiza a 4a edição do Hachimitsu Matsuri, com bazar, atividades, exposição de fotos, palestras, workshops e convidados especiais. Em japonês, “hachimitsu” significa mel de abelha, e “matsuri”, festival.

“O Hachimitsu Matsuri cresceu ainda mais. Serão 17 bazaristas, mais de 10 palestras e workshops bastante interessantes em 4 dias de evento, além de novidades como o II Concurso de Fotografia e as atividades especiais de flash tattoo e live painting. Sentimos que o interesse pelas abelhas é cada vez maior, e um evento totalmente dedicado à elas é uma grande ferramenta para sua conservação. Sempre podemos considerar aquela máxima, de que só protegemos aquilo que conhecemos”, comenta o coordenador do evento, Flávio Yamamoto.

Entre os expositores, destaques para marcas como Coleção Abelhas, Puhuk, Thais Kato, Abelha Nativa, Ambá Ambá, Apiário Tio Rozalvo, Debora Bove Velas, Arte Koguei, Melissoterapia, Tupygua, Vendrasco Propolis, Ybi-ira, Fabiana Shizue, Lab Onigiri, Be Silva e Polinizador de Afetos, com produtos ligados a abelhas e mel. A Na Na Ya Patisserie e a Mori Chazeria também preparam um cardápio especial para o evento, com doces e bebidas à base de mel.

O Brasil possui mais de 300 espécies de abelhas nativas, que são menores e mais mansas e delicadas que as espécies africanizadas, as abelhas listradas mais reconhecidas. Elas vivem em colmeias menos numerosas e, portanto, produzem menor quantidade de mel, que é delicioso e muito valorizado. O chef Alex Atala, um dos principais nomes da gastronomia brasileira, e um dos defensores da preservação das abelhas nativas, já é presença confirmada no festival, que tem patrocínio da Sakura e Fujifilm.

Uma novidade desse ano é o II Concurso de Fotografia, com exposição dos melhores trabalhos nas categorias Meliponini (abelhas sem ferrão), Euglossini (abelhas das orquídeas) e semi sociais e premiação de uma câmera Instax para os vencedores. Entre as palestras, destaques para temas importantes e pouco divulgados, como a diversidade de méis brasileiros; observação e registro de abelhas na natureza; unidades de conservação de abelhas; jardins agroflorestais; origem das abelhas e diversidade de abelhas solitárias, além de atividades educativas para as crianças, como a oficina infantil sobre abelhas sem ferrão.

“As abelhas são de suma importância para a nossa sobrevivência, cerca de 70% de toda alimentação humana precisa da polinização direta e indireta das abelhas, então falar das abelhas é muito importante para todo mundo. Esse evento possibilita mostrar que existe uma diversidade gigantesca de espécies, e abre a oportunidade de falar também da diversidade das nossas abelhas nativas”, comemora Flávio.