Consórcios: empresas aplicam golpes em todo o Brasil

A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) divulgou, em maio, orientações cruciais em seu portal oficial, com o objetivo de elucidar práticas fraudulentas que afetam consumidores e oferecer diretrizes para proteção. No documento, a ABAC destaca pelo menos quatro modalidades comuns de fraudes no setor de consórcios.

Fraudes Frequentes e Cuidados Necessários

Fábio Marques, sócio da Consórcio Fast, relata que a empresa frequentemente recebe contatos de clientes que afirmam ter sido vítimas de vendedores mal-intencionados. “É recorrente que muitos adquiram cotas com a promessa enganosa de serem contemplados após o pagamento de apenas algumas parcelas,” explica.

Dentre as fraudes mencionadas pela ABAC, uma das mais recorrentes refere-se à garantia da data de contemplação. A entidade esclarece que o sistema de consórcios não permite assegurar quando um participante será contemplado, seja por sorteio, lance ou contemplação direta. “Não há como prever qual número será sorteado ou quais valores serão oferecidos nas assembleias,” enfatiza o comunicado.

A ABAC recomenda que os consorciados verifiquem se todos os acordos feitos com o vendedor estejam formalmente documentados no contrato.

Modalidades de Consórcios e Cuidados na Escolha

Marques também aborda diferentes modalidades de consórcios disponíveis. Ele explica que o consórcio de grupo novo é ideal para aqueles que não têm urgência na contemplação e buscam adquirir bens a médio ou longo prazo, o que geralmente resulta em desembolsos menores inicialmente.

No caso dos consórcios em andamento, segundo ele, é possível analisar os resultados das assembleias passadas para estimar o valor necessário para a contemplação. Isso possibilita uma previsão mais precisa quanto à aquisição do bem em um período mais curto.

Independentemente do tipo de consórcio escolhido, Marques ressalta a importância da análise das taxas cobradas pelas administradoras. As taxas podem variar significativamente, entre 7,5% e 30%, sendo que os valores mais frequentes são em torno de 15% para consórcios de automóveis e 20% para imóveis.

Segurança na Compra de Cotas de Consórcios

Sobre a aquisição de consórcios já contemplados, Marques destaca que essa opção permite ao comprador obter o bem imediatamente. Contudo, ele alerta sobre a necessidade de verificar se a transação está sendo realizada com uma fonte confiável. “Desaconselho fortemente a compra dessas cotas através de indivíduos desconhecidos em marketplaces não especializados. Frequentemente, esses vendedores oferecem produtos que não possuem e tentam obter um pagamento antecipado sem qualquer garantia,” adverte.

A respeito do golpe envolvendo cotas falsas já contempladas, a ABAC é clara ao afirmar que a segurança na aquisição reside na confirmação da legitimidade através dos canais oficiais da administradora do consórcio. A organização aconselha cautela ao se considerar transações realizadas sem a intermediação de uma administradora habilitada.

“Normalmente, quem aplica esses golpes enfrenta dificuldades em comprovar seu direito sobre o consórcio ou apresenta documentos falsificados e pressiona para receber dinheiro rapidamente. O caminho mais seguro é evitar comprar cotas de terceiros sem referências adequadas. Sempre procure apoio de uma empresa especializada e consulte as avaliações disponíveis sobre ela,” conclui Marques.