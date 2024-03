Planeje seu futuro financeiro: conheça 5 modalidades de consórcios

Caindo no gosto dos brasileiros, o consórcio tem registrado alta nos últimos anos. De acordo com a ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), em 2023, o mercado de consórcios cresceu 6,4% se comparado ao ano anterior, somando um total de 4,18 bilhões de novas cotas comercializadas. Os itens mais procurados pelos consorciados foram: veículos leves (43,4%), motocicletas (27,9%), imóveis (16,6%), veículos pesados (7,5%), eletrodomésticos (2,6%) e serviços (2,0%).

Os consórcios atuam como meio de aquisição de bem de alto valor, como um carro, casa ou até mesmo realizar uma viagem de forma planejada e econômica. Ao contrário de um financiamento tradicional, no qual o comprador paga parcelas com juros, no consórcio a quantia é dividida entre participantes de um grupo, que reúne pessoas com objetivo em comum em adquirir bens ou serviços, investindo com parcelas fixas mensais, gerando assim um fundo. Essa modalidade é administrada por uma empresa e ao longo do tempo, os membros são contemplados com cartas de crédito, por lance ou sorteio, permitindo a aquisição do bem ou serviço, sem a incidência de juros.

Segundo Ismael Dias, CEO da CotaFácil, rede de soluções financeiras, uma grande vantagem desse modelo de investimento é a ausência de juros, que o torna uma alternativa mais econômica. Além disso, o consorciado tem a flexibilidade de escolher o valor das parcelas de acordo com o seu orçamento, e, quando contemplado, pode utilizar o crédito sem comprometer suas finanças. “Existem centenas de possibilidades de contratação, porém, precisamos conhecer a fundo as necessidades de cada pessoa para indicar o que melhor se adequa às necessidades e a cada tipo de cliente”, explica o CEO.

Conheça algumas possibilidades em que é possível e vantajoso adquirir um consórcio:

Investimento em estudos

Essa é uma alternativa inteligente para quem deseja investir em educação, seja para cursos, especializações, graduação, mestrado ou doutorado. Ele permite garantir o valor necessário para os estudos de forma planejada e sem comprometer as finanças. Por exemplo, para uma cobertura de R$100 mil, as parcelas têm o valor mínimo de R$2.182,75.

Aquisição de equipamentos ou serviços

O consórcio também pode ser uma opção vantajosa para a aquisição de equipamentos ou serviços. Empresas que precisam investir em maquinário específico ou até mesmo empreendedores que precisam incrementar o seu negócio, podem optar por esse tipo de financiamento, que permite programar os pagamentos de forma flexível e sem pesar no bolso. Para ter uma cobertura de R$ 50 mil, é preciso desembolsar a partir de R$1.212,65.

Aquisição de de pacotes de viagens

Uma ótima opção para quem deseja fazer uma viagem nacional ou internacional em família ou um cruzeiro, o consórcio de viagens pode ser uma maneira inteligente de planejar e economizar para realizar esse sonho. Por exemplo, uma viagem para a Disney, com aéreo, hospedagem e ingressos para o Universal Studios e Sea World para quatro pessoas, tem o valor mínimo de R$20 mil, neste caso, o valor mensal seria de R$565,53.

Compra de um veículo

Uma excelente opção para quem deseja adquirir um carro ou moto de forma planejada, pois é ideal para quem não tem pressa em receber o bem e busca uma alternativa mais econômica. Por exemplo, para um veículo de R$80 mil, as parcelas têm o valor mínimo de R$783,49.

Aquisição de imóveis

Para quem pretende comprar um imóvel residencial ou comercial, o consórcio pode ser um grande aliado. Trata-se de uma forma de poupar dinheiro de forma disciplinada e a longo prazo, sem comprometer a renda com juros elevados. Para uma cobertura no valor de R$ 400 mil, é necessário o pagamento médio mensal de R$ 1.832,79

Sobre a CotaFácil

Fundada em Umuarama, interior do Paraná, em 2015, a CotaFácil é uma rede de franquias de soluções financeiras e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. Atualmente conta com 530 unidades em operação espalhadas pelo país.