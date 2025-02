Consórcio ABC inicia construção de plano regional de emergências climáticas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu nesta terça-feira (18/2) representantes das secretarias de Meio Ambiente da região para definir as pautas prioritárias para a área nas sete cidades, conforme deliberação da assembleia geral de prefeitos de janeiro. O principal tema apontado foi o início do processo de construção de um plano regional de emergências climáticas.

A pauta já tem sido discutida em âmbito regional há alguns anos. Em 2016, em parceria com o Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), o Consórcio ABC publicou o Inventário Regional sobre Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e o Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, que resultaram de estudos realizados com colaboração de técnicos das áreas de Meio Ambiente, Defesa Civil, Resíduos Sólidos, Transporte e Energia das sete cidades.

Em maio do ano passado, a entidade regional firmou filiação ao Iclei, passando a integrar uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. Com isso, passou a ter acesso a consultoria técnica, capacitação, intercâmbio de experiências, participação em projetos e eventos, entre outros benefícios.

Agora, a diretriz do Grupo de Trabalho (GT) Meio Ambiente para 2025 é, além de dar continuidade nas ações desenvolvidas pelo Consórcio ABC e pelas prefeituras, reforçar a interlocução com os governos estadual e federal na área ambiental para o desenvolvimento de programas e iniciativas de enfrentamento à emergência climática.

Participaram da reunião os secretários de Meio Ambiente de Santo André, Edinilson Ferreira dos Santos; de São Bernardo do Campo, Ruth Cristina Ramos; e de Mauá, Reinaldo Soares de Araújo; além de representantes dos demais municípios.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, ressaltou que a entidade regional discute e trabalha a questão das mudanças climáticas há anos, citando o Inventário Regional sobre Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e o Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. “A reunião foi muito produtiva, pois resgatamos diversas iniciativas tanto do Consórcio quanto das prefeituras e definimos prioridades para as próximas ações no combate à emergência climática”, afirmou.

O encontro seguiu diretriz da atual gestão do Consórcio ABC, que tem como planejamento traçar prioridades regionais para setores estratégicos da administração pública. Já foram realizadas neste mês reuniões com os secretários e demais envolvidos nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Drenagem. Estão agendadas para fevereiro, ainda, encontro entre titulares das pastas de Educação, Mobilidade, Planejamento Urbano e Habitação, Resíduos Sólidos e Assistência Social.

Demais pautas

Outra prioridade é o diálogo com as concessionárias de serviços públicos, principalmente em relação à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por conta do fornecimento de água aos municípios da região.

Também durante a reunião, foram regatadas as principais conquistas do Consórcio ABC na área, incluindo a conquista de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) de R$ 1,9 milhão para o Plano Regional de Sinalização e Identificação Visual das Áreas de Mananciais e de R$ 778 mil para a identificação de áreas prioritárias para novas unidades de conservação e corredores ecológicos e verdes.