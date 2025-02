Chuva deixa SP em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo tem alagamentos devido à forte chuva desta terça (18).

Os pontos intransitáveis estão na rua Coronal Marques Ribeiro, na zona norte, avenida Doutor Eduardo Cotching e rua Bresser, na zona leste, e rua Presidente Batista Pereira, na zona sul.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura, áreas de precipitação formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima começaram a atuar na cidade de forma isolada e lenta a partir das 14h.

Imagens do radar meteorológico do município mostram chuva forte com pontos moderados na zona sul, principalmente em Parelheiros e Capela do Socorro. Por volta das 15h15, a Defesa Civil emitiu alerta severo de raios, ventania e granizo para as regiões central e leste.

Previsão mostra que até o início da noite o tempo segue instável, com chuvas isoladas de até forte intensidade atuando com potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.

Os próximos dias seguem com muito calor e pancadas isoladas de chuva no final das tardes. A Defesa Civil mantém toda a capital paulista em estado de alerta para altas temperaturas.

Na quarta-feira (19) o clima abafado continua. As temperaturas variam entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 34°C. Entre o final da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.

A quinta-feira (20) deve ser mais um dia quente e ensolarado, com termômetros variando entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 35°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas isoladas de chuva com pontos de até forte intensidade, raios e rajadas de vento.

Às 15h30, a Enel informava que 59,9 mil imóveis estavam sem energia em sua área de concessão, que compreende 24 municípios da região metropolitana de São Paulo. Só a capital era responsável por 50,1 mil dessas residências às escuras.