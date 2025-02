Consórcio ABC discute revisão de Plano Diretor Regional

A revisão do Plano Diretor Regional (PDR) foi apontada nesta quinta-feira (20/2) como ação prioritária pelos secretários de Planejamento Urbano e Habitação da região. Em reunião entre os chefes das pastas responsáveis pelas áreas, na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, foram definidas as prioridades do setor nas sete cidades, conforme deliberação da assembleia geral de prefeitos de janeiro.

O DPR foi desenvolvido pelo Consórcio ABC e pela Universidade Federal do ABC (UFABC) em 2016, reunindo diretrizes, macrozoneamento, instrumentos e programas territoriais estratégicos para a região.

Ao longo de 2024, o Grupo de Trabalho (GT) Planejamento Urbano discutiu os principais aspectos para a revisão do estudo, incluindo questões como habitação, demografia, incentivos urbanísticos, financiamento das cidades, entre outras.

Outro destaque apontado pelos representantes das prefeituras é atuação institucional do Consórcio ABC junto aos governos estadual e federal em demandas regionais da área.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, ressaltou que o planejamento urbano é o ponto central de discussões sobre o futuro das cidades. “A reunião foi fundamental para discutirmos ações que podem ser realizadas com o objetivo de fomentar o planejamento urbano da nossa região e proporcionar à população das nossas cidades uma melhoria na qualidade de vida”, afirmou.